Aflojó el frío en La Plata, pero se vienen las lluvias

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Para hoy anticipan una temperatura máxima de 20º. El pronóstico para los próximos días
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Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo parcialmente nublado, vientos intensos del noroeste rotando al norte y una temperatura entre 9 y 20 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para mañana martes anticipan cielo mayormente cubierto, vientos leves de sectores variables y una temperatura entre 12 y 23 grados.
Para el miércoles, en tanto, se prevé cielo nublado, tormentas hacia la noche, vientos intensos del noreste y una temperatura entre 13 y 23 grados.
Mientras que para el jueves anuncian cielo mayormente cubierto, vientos intensos del sudoeste y una temperatura entre 15 y 19 grados.
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