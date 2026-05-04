Aflojó el frío en La Plata, pero se vienen las lluvias

4 de Mayo de 2026 | 07:15

Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo parcialmente nublado, vientos intensos del noroeste rotando al norte y una temperatura entre 9 y 20 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana martes anticipan cielo mayormente cubierto, vientos leves de sectores variables y una temperatura entre 12 y 23 grados.

Para el miércoles, en tanto, se prevé cielo nublado, tormentas hacia la noche, vientos intensos del noreste y una temperatura entre 13 y 23 grados.

Mientras que para el jueves anuncian cielo mayormente cubierto, vientos intensos del sudoeste y una temperatura entre 15 y 19 grados.