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Aflojó el frío en La Plata, pero se vienen las lluvias

Para hoy anticipan una temperatura máxima de 20º. El pronóstico para los próximos días

Aflojó el frío en La Plata, pero se vienen las lluvias
4 de Mayo de 2026 | 07:15

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Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo parcialmente nublado, vientos intensos del noroeste rotando al norte y una temperatura entre 9 y 20 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana martes anticipan cielo mayormente cubierto, vientos leves de sectores variables y una temperatura entre 12 y 23 grados.

Para el miércoles, en tanto, se prevé cielo nublado, tormentas hacia la noche, vientos intensos del noreste y una temperatura entre 13 y 23 grados.

Mientras que para el jueves anuncian cielo mayormente cubierto, vientos intensos del sudoeste y una temperatura entre 15 y 19 grados.

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