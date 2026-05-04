Entró caminando a Tribunales y salió esposado: la condena a un abusador de Berazategui

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El Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Quilmes condenó a seis años de prisión efectiva a Elías Emanuel Medrano este miércoles por abusar sexualmente de la amiga de sus hijas en Berazategui. Los jueces ordenaron la detención inmediata del imputado de 33 años dentro de la misma sala de audiencias tras la lectura del veredicto. El hecho ocurrió de manera reiterada en la vivienda del agresor entre los años 2019 y 2022, donde el hombre aprovechó la cercanía con la víctima de siete años para cometer los ataques. La fiscal María de los Ángeles Attarian Mena probó la responsabilidad del acusado y solicitó la pena máxima por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante.
Medrano llegó al debate oral en libertad a pesar de la gravedad de la acusación original. Los ataques tuvieron lugar en una casa del partido de Berazategui durante un periodo de tres años. La víctima frecuentaba ese domicilio habitualmente porque mantenía una relación de amistad con las hijas del condenado. El hombre utilizó ese vínculo de confianza y la vecindad para perpetrar los abusos en momentos de supuesta recreación infantil.
El calvario de la menor terminó cuando ella relató los sucesos a sus familiares cercanos. El padre de la niña radicó la denuncia formal ante las autoridades policiales de inmediato. La investigación reveló que las familias de la víctima y del agresor compartían un vínculo afectivo de más de una década. Este lazo de amistad profunda facilitó el acceso del imputado a la niña en un entorno que los padres consideraban seguro.
La fiscal Attarian Mena presentó pruebas contundentes durante las jornadas de debate en Quilmes. La funcionaria judicial solicitó la calificación de "abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real" y exigió el fin de la libertad ambulatoria del sospechoso. Ella argumentó que existía un riesgo procesal alto tras la confirmación de la culpabilidad.
Los magistrados Fernando Celesia, María Cecilia Maffei y Pablo Pérez Marcote avalaron el pedido del Ministerio Público Fiscal. La sentencia determinó que el acusado debe cumplir su pena de forma inmediata en una unidad penitenciaria del Servicio Penitenciario Bonaerense. El personal de seguridad esposó al individuo frente a los presentes y lo trasladó hacia la alcaldía correspondiente. El fallo cierra una etapa de búsqueda de justicia para la familia afectada en el sur del conurbano.
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