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Política y Economía |EL SENADO AVANZA CON NUEVOS FUNCIONARIOS JUDICIALES

El Gobierno fue a la Corte para frenar la pensión de privilegio de Cristina

El Gobierno fue a la Corte para frenar la pensión de privilegio de Cristina

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7 de Mayo de 2026 | 02:55
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El conflicto judicial por las asignaciones especiales de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa siendo monitoreado por el Ministerio de Capital Humano. La cartera que conduce Sandra Pettovello informó que, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) con el objetivo de revocar la medida cautelar que favorecía a la expresidenta, que llegó a cobrar más de $30 millones, con la suya como expresidenta y la de Néstor Kirchner.

La medida en cuestión había sido dictada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, la cual ordenaba al organismo previsional restablecer el pago. Desde el ministerio, calificaron la situación como “inadmisible” debido a la situación procesal de la beneficiaria.

Según el comunicado oficial difundido por la cartera, existen “múltiples razones legales” que sustentan la apelación. El eje central del argumento oficial reside en la condena penal que pesa sobre Fernández de Kirchner por delitos contra la Administración Pública. “Resulta especialmente inadmisible que una persona condenada por delitos contra el Estado acceda a una millonaria pensión de privilegio mientras reclama, además, el cobro de una jubilación honorífica también de carácter excepcional”, reza el texto oficial.

Desde el Gobierno ratificaron su postura de agotar todas las instancias judiciales posibles para impedir que la exmandataria perciba estas asignaciones. El argumento ministerial subraya que la naturaleza de estos beneficios es incompatible con una condena en sede penal por delitos contra el Estado.

Guiño a la “familia judicial”

El Senado, por otra parte, respaldó ayer en comisión a los 16 candidatos a jueces, defensores, y fiscales, que el oficialismo quiere aprobar la próxima semana en una sesión ordinaria que se buscará celebrar el próximo jueves 14, en un claro guiño a la familia judicial, informaron fuentes parlamentarias.

La Comisión de Acuerdos del Senado, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto, sesiono hoy por espacio de cuatro horas, y luego comenzó a firmar avalando estas postulaciones propuestas por el Gobierno.

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Los despachos que avalan a los candidatos a ocupar otro cargo en el Poder Judicial se tratarán en una sesión que se realizará el jueves 14, en cuyo transcurso se dará ingreso a los 30 nuevos pliegos que aun no tienen estado parlamentario.

Durante la jornada se respaldaron las postulaciones de las secretaria del juez Julián Ercolini, Maria Julia Sosa, de la Cámara Federal e Ivana Quinteros (Sala I Cámara Federal).

También se avaló la designación de dos jueces que estuvieron vinculados a causa de la AFA que son Alejandro Catania y su colega Juan Galván Greenway, quien sobreseyó al titular de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia, en una causa de supuesto lavado de dinero.

 

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