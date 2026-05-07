Anuncian protestas y cortes en la Autopista

En el marco de los recortes presupuestarios que viene aplicando el presidente Javier Milei, diversas organizaciones sociales realizarán hoy una Jornada de Asambleas Nacionales en demanda de que se restituya el programa Volver al Trabajo.

Al mismo tiempo, las organizaciones exigen un incremento del salario social complementario, el que, al momento de haber sido dado de baja, se encontraba fijado en la irrisoria cifra de 78 mil pesos.

Desde las organizaciones señalaron a este diario que los principales cortes tendrán lugar en el Puente Pueyrredón a la altura de Avellaneda, en la autopista La Plata-Buenos Aires y a las puertas de acceso de la empresa Fate, ubicada en la zona norte del Conurbano bonaerense.

Bajo la consigna: “Trabajo sin salario es esclavitud”, las organizaciones territoriales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), realizarán a partir de las 10, una serie de asambleas en los accesos, plazas y rutas de todo el país.

“La situación está al borde de un colapsó social en la que el gobierno hace todo para que eso suceda, empujando a la gran mayoría a la desocupación y la pobreza”, señalaron.