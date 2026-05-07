Para Caputo, “este es el camino correcto”

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El ministro de Economía, Luis Caputo, revalidó el programa económico que está llevando adelante el Gobierno y se mostró optimista de cara al 2027, año en el que se volverá a elegir presidente en la Argentina.
El titular del Palacio de Hacienda se mostró esperanzado hacia el año próximo, el cual será “un año contrario a lo que muchos suponen” y en donde la economía “va a estar más encaminada” que ahora. “Los argentinos pueden estar tranquilos de que este es el camino correcto. No nos estamos quedando de brazos cruzados ni mucho menos. Tenemos una agenda donde hay muchas cosas que se van a estar anunciando y que son de alto impacto. Todo eso va a seguir haciendo que la economía se vaya encauzando”, señaló anoche en una entrevista televisiva.
En la misma, el funcionario remarcó que los argentinos “pueden estar tranquilos de que este es el camino correcto” y afirmó que la gente “no va a votar volver al pasado”, en referencia al kirchnerismo.
“En un escenario en el que todo está yendo mejor, a sabiendas que del otro lado es el infierno; habiéndole ido bien cuatro años al país, habiendo arreglado el mayor desastre económico de la historia heredado sin violar ningún contrato ni de propiedad privada, habiendo normalizado la situación y habiendo puesto a Argentina en el mundo, ¿alguien, realmente, me quiere hacer creer que en ese contexto la gente va a votar volver al pasado? Yo creo que no”, indicó.
En ese sentido, argumentó que el tiempo los juzgará a favor y adelantó la baja de impuestos, regulaciones y la llegada de más inversiones al país. “Todo eso va a garantizar mayor crecimiento, más empleo y mejores salarios. Este es, claramente, el camino. Lo tenemos claro en el Gobierno y lo tienen claro los gobernadores”, concluyó.
Caputo, mientras, anunció una nueva inversión dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por más de US$10.000 millones. Los fondos vendrán por parte de la empresa petrolera Chevron.
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