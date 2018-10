Arregui alcanzó el sueño dorado en boxeo y emocionó a un país

| Publicado en Edición Impresa

El argentino Brian Arregui se impuso al marroquí Yasine Elouarz en la final de la categoría welter hasta 69 kilos y se quedó con la medalla dorada de los Juegos Olímpicos que se desarrollan en Buenos Aires. Fue un combate emocionante, por el esfuerzo del púgil nacional y por el festejo en medio de las lágrimas abrazado a su pequeña hija Briana, que estaba a un lado del cuadrilátero.

El boxeador entrerriano se impuso en tres asaltos por decisión unánime de los jueces en un combate que se realizó en el Pabellón Oceanía del Parque Olímpico.

Arregui, de 18 años, había llegado a la final tras derrotar al uzbeko Jakhongir Rakhmonov en fallo dividido (3-2).

Así, escribió una nueva página llena de gloria para el boxeo Olímpico argentino: es la primera medalla dorada para un boxeador nacional desde la consagración de Pascual Pérez en Londres 1948.

Al finalizar el combate, Arregui se unió en un abrazo con su equipo de trabajo en la esquina roja y, tras eso, bajó raudamente del cuadrilátero y se dirigió a la platea para tomar entre sus brazos a su pareja y su hija Briana.

“Tuve que dejar muchas cosas; a mis amigos, a mi familia y a mi mamá que siempre me apoyó en todo”, expresó al recordar que en enero de 2018 debió mudarse al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) para entrenar. “Es una felicidad tremenda ver a mi hija y a mis seres queridos en la tribuna. No tiene explicación vivir este momento con ellos, es el más feliz de mi carrera”, aclaró.

El joven oriundo de Villaguay, Entre Ríos, no ocultó sus emociones: “Todavía no caigo, creo que con el paso del tiempo me voy a dar cuenta. Nunca imaginé algo así. Ganar una medalla no te hace campeón, lo que lo hace es trabajar en el gimnasio”.

Con una gran concurrencia del público, el Pabellón Oceanía del Parque Olímpico de la Juventud se tiñó de celeste y blanco y estalló al grito de: “Y pegue, Brian pegue”. La algarabía de los espectadores no cesó en ningún momento: “En las tres peleas el aliento de la gente fue fundamental para levantarme en los momentos en los que estaba cansado”.

En la definición de otras categorías, en peso mosca, el británico Ivan Price se impuso a Sarawut Sukthet, de Tailandia, por un contundente 5-0. El último lugar en podio se lo llevó el brasileño Luiz Chalot de Oliveira, quien derrotó al irlandés Dean Clancy por 5-0.

En la categoría de los más grandes, superpesados, el ruso Aleksei Dronov fue una aplanadora para Damir Toibay, de Kazajistán, y se impuso por fallo unánime (5-0), en tanto que en el combate por el bronce, el egipcio Ahmed Elsawy Awad Elbaz derrotó al canadiense Tethluach Chuol por 5-0.

En la única definición femenina de la primera serie, en la categoría pluma, la tailandesa Panpatchara Somnuek le ganó a la mexicana Jennifer Yazmin Carrillo Carrillo 5-0. La presea de bronce fue de la irlandesa Dearbhla Rooney.