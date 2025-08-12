VIDEO. EL DIA en Paraguay.- El Pincha y un lugar destacado en el museo de la Conmebol

Martín Cabrera.- Enviado especial a Asunción (Paraguay)

En la antesala del encuentro correspondiente a la ida por los octavos de final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Cerro Porteño, el enviado especial de Diario EL DIA visitó el nuevo museo de la Conmebol en Asunción. El remodelado espacio que reúne la historia del fútbol sudamericano tiene un lugar especial para el Pincha, con una camiseta llena de historia. El museo, que fue completamente remodelado, alberga un tesoro con recuerdos y logros.

En sus pasillos se exhibe cada edición de la Copa Libertadores, acompañada de las camisetas de los equipos que alcanzaron la gloria, tanto en la versión masculina como femenina.

Para los hinchas de Estudiantes, la visita al museo puede convertirse en un momento emotivo. Entre los objetos más destacados se encuentra la camiseta de la última consagración del club en 2009, firmada por todos los jugadores y con el nombre y el histórico número 11 de Juan Sebastián Verón.

Además, se rinde tributo al legendario tricampeonato de Estudiantes de La Plata en los años 1968, 1969 y 1970. De la época gloriosa, se exhiben la camiseta de Daniel Romeo, el escudo, una figurita de Juan Ramón Verón, y la camiseta número ocho y los botines de Carlos Salvador Bilardo. La primera edición de este tricampeonato, la de 1968, está representada por la camiseta número cinco de Carlos Pachamé, junto a una publicación de Roberto Marelli.

Entre las reliquias más destacadas se encuentran las camisetas de River Plate (2018, 2015), Gremio, Atlético Nacional de Medellín (1989), San Lorenzo de Almagro (2014), y múltiples ediciones de Boca Juniors, incluyendo la última Libertadores ganada en 2007 con la camiseta y los botines de Juan Román Riquelme, cuya camiseta de la edición 2001 también está presente. Se pueden observar otras camisetas históricas como las de Olimpia (2002), Vasco da Gama, San Pablo, Colo Colo, Nacional de Paraguay, Peñarol y Argentinos Juniors.

El recorrido también ofrece una visión de otros objetos del fútbol, como silbatos de árbitros, entre ellos el de la edición de 1980 y la camiseta número 11 de Darío Felman del 78. La diversidad de la exhibición se extiende más allá de los clubes, incluyendo camisetas de selecciones nacionales y figuras históricas: la camiseta de Lionel Messi de la Copa América 2024, una del Club Atlético Huracán, la de Enrique Omar Sívori, y una antigua camiseta de Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors.

Finalmente, el museo exhibe la réplica de la Copa Libertadores de América, la copa "última" del reciente campeón Botafogo, y la Copa Libertadores a nivel femenino, con la camiseta del Corinthians como flamante campeón.