VIDEO.- Sol Pérez, furiosa, destruyó un auto a batazos: ¿por qué lo hizo?

Salió a la luz un video que explotó en las redes sociales. Si bien primero se pensó que no se trataba de Sol Pérez, luego quedó confirmado que efectivamente era ella destrozando un auto en la vía pública a batazos. La duda esrtuvo planteada porque el video se filmó desde más de 30 metros y no es de excelente calidad, por lo que no se puede dilucidar claramente si realmente la protagonista es la voluminosa rubia.

En su programa "Involucrados", los conductores Mariano Iúdica y Pía Shaw confirmaron que se trataba de Sol rompiendo el vidrio trasero de un Fiat 500 con un bate de béisbol, analizando la vestimenta y comparándola con la que se muestra en las redes sociales. Aunque todo terminó de aclararse cuando la propia rubia admitió que fue ella la que tuvo ese ataque de furia, aunque sin dar los motivos.

¿Qué la llevó a provocar semejante acto contra el vehículo? Si bien es un misterio hay tres hipótesis que manejan los "chimenteros". Por un lado, el vehículo 0Km -sin patente- tenía un moño rojo sobre el techo, por lo que sería un regalo. Y ella, con bronca por la forma en la que habrían intentado seducirla, habría destrozado el auto. Otra chance sería la de un altercado de tránsito qye, en un rapto de bronca, la descargó a los golpes. Una tercera posibilidad es que se trate de la filmación de una publicidad. De lo que no quedaron dudas es que se trata de Sol Pérez rompiendo a palazos un cero kilómetro.