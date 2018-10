Scioli sostuvo que se defenderá de la acusación de recibir dádivas

El diputado nacional Daniel Scioli (PJ) dijo hoy que dará "las explicaciones necesarias en los ámbitos correspondientes", respecto del pedido del fiscal de La Plata, Álvaro Garganta, de elevar a juicio oral de la causa que investiga si el ex gobernador recibió dádivas y cometió delitos incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Para Scioli, se trata de "una solicitud que ahora va a otras instancias, como fueron otras decisiones, también del fiscal, y eso está en el sistema judicial y uno tiene derecho a la debida defensa". También dijo que "no" va a "polemizar mediáticamente" las decisiones judiciales, y que continuará "confiado" en "los diferentes pasos correspondientes".

"A partir de una suposición que hace el fiscal, nos vamos a ocupar de revertir y aclarar esto como hemos hecho con tantas otras cosas", señaló. Cuando le consultaron si recibió dádivas del empresario Ricardo Estanislao Miller, entre otros, afirmó que esos temas "los vamos a aclarar", independientemente de la "espectacularidad que se le quiere dar".

Agregó también que no quiere "hacer especulaciones políticas: ando por la vida pensando bien, y con buena fe. Obviamente, me ha llamado la atención que, cuando se empieza a analizar el posible el escenario electoral del año próximo, estas cuestiones se aceleran, pero lo tomo con tranquilidad y no busco ningún tipo de victimización ni voy a hablar en otros términos".

El ex gobernador bonaerense aseguró que "hoy yo tengo un rol de opositor, con una visión distinta en la mayoría de los aspectos del rumbo del Gobierno, y desde ese lugar actúo para buscar influir positivamente".

El fiscal platense Garganta pidió que Scioli sea enviado a juicio oral en la causa que Investiga irregularidades en la gestión que realizó cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, entre 2007 y 2015, acusado de delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Ahora, la jueza de Garantías Marcela Garmendia debe evaluar y definir si manda a juicio a Scioli y a otros 38 procesados en el expediente. Por otra parte, en la entrevista, cuando le preguntaron sobre la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, aseveró que "está haciendo todos los esfuerzos necesarios para corregir un problema estructural de la provincia, sumado al contexto general del país".

Ya en en el plano partidario y sobre su presencia en Tucumán en el acto por el 17 de octubre, Scioli sostuvo que "el peronismo se nutre de la diversidad y venimos bregando por la unidad por eso mi presencia fue en ese contexto".

Cuando le preguntaron si está tomando distancia de la expresidenta Cristina Kirchner, respondió: "Busco estar más cerca que nunca de la gente, de los que me acompañaron y de los que fueron en busca de un cambio para estar mejor y hoy no lo están".

Aseguró además que este es el objetivo, "más allá de los dirigentes", y que cualquier dirigente que aspire a ser presidente en 2019, "tiene que pasar las PASO", al considerar que esa herramienta política "es un ordenador".