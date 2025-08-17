Otra víctima del tránsito en la Región: murió un ciclista embestido en Camino Rivadavia

Un hombre murió este domingo por la tarde en Ensenada, luego de ser atropellado por un auto cuando circulaba a bordo de una bicicleta. El hecho ocurrió en la intersección de Camino Rivadavia y Güemes.

En base a las primeras informaciones, la víctima es un hombre mayor de edad cuya identidad aún no pudo ser confirmada. En ese sentido, se conoció que se trasladaba en una bicicleta rodado 26, de color negra y sin marca visible, cuando fue impactado por un Volkswagen Fox gris.

El vehículo era conducido por una mujer, de 30 años, vecina de Berisso. Asimismo, se supo que resultó ilesa, mientras que el ciclista fue trasladado en ambulancia al hospital Cestino, donde ingresó inconsciente y horas más tarde se constató su fallecimiento.

En la escena intervinieron efectivos del Comando de Patrullas de Ensenada y personal de la Comisaría Primera, que preservaron el lugar a la espera de los peritos. La causa quedó en manos de la UFIJ N°12 de La Plata, que deberá avanzar en la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro caratulado como "lesiones culposas".