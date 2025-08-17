Emotivo acto en homenaje al General San Martín en La Plata

Cierre de listas: LLA oficializó listas de Santa Fe y Córdoba, Fuerza Patria definió a sus candidatos en las principales provincias
Cierre de listas: LLA oficializó listas de Santa Fe y Córdoba, Fuerza Patria definió a sus candidatos en las principales provincias
La Municipalidad de La Plata llevó adelante este domingo un acto conmemorativo por el 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín.
La ceremonia, que estuvo encabezada por el intendente municipal Julio Alak, tuvo lugar en horas de la tarde en la renovada plaza de Avenida 7 y 50 que lleva el nombre del Padre de la Patria y prócer fundamental en la independencia argentina.
“En nuestra ciudad, la figura de San Martín está viva en el corazón de La Plata: la Plaza San Martín. Más que un punto geográfico, es un lugar simbólico, recientemente puesto en valor, que refleja los principios que guiaron su vida: justicia social, independencia política y soberanía económica”, expresó Alak.
Durante el acto se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha de San Lorenzo, en tanto que el intendente Alak colocó una ofrenda floral en el pie del monumento en honor al General San Martín.
El homenaje contó con la presencia de representantes del Instituto Sanmartiniano de La Plata. En ese sentido, acompañaron al jefe comunal platense el secretario de la entidad, Luis Azar; y el vicepresidente de la institución, Julio Coradazzi. También estuvieron presentes autoridades municipales y bonaerenses, legisladores, concejales, referentes de instituciones locales y vecinos.
