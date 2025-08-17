Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

VIDEO. Alarma en el centro de La Plata: otro auto envuelto en llamas

17 de Agosto de 2025 | 20:37

Escuchar esta nota

Un vehículo envuelto en llamas es la postal que se repite cada vez más a menudo en las calles de La Plata. Los quemacoches, al acecho, suman otro automóvil dañado.

En esta ocasión, el hecho sucede en calle 11 entre 42 y 43. Un Peugeot 206 blanco se prendió fuego y en la zona se solicitó la presencia de bomberos para apagar las llamas.

Un móvil del Comando de Patrullas se acercó al lugar y cortó el tránsito. En las imágenes se puede ver al rodado dar pequeñas explosiones, producto de las llamas en su interior.

A su alrededor hay otros automóviles, que mantienen en vilo a los vecinos por el temor a que el fuego se expanda. En lo que va de la semana, los ataques de quemacoches son cada vez más frecuentes (Léase: https://www.eldia.com/nota/2025-8-13-15-44-0-en-menos-de-24-horas-dos-autos-fueron-consumidos-por-las-llamas-en-un-barrio-de-la-plata-temen-por-un-quemacoches-policiales)

