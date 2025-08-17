VIDEO. Ataque de motochorros en Barrio Norte y el temor de los vecinos

Por pocos segundos, una mujer se salvó de un ataque de motochorros en Barrio Norte este sábado. Ocurrió alrededor de las 21.10 hs en calle 2 entre 35 y 36.

El asalto se frustró gracias a la rápida intervención de la ayuda, indicaron los vecinos a Diario EL DIA. En la cuadra temen que se haya tratado de un intento de entradera dado que “la cuadra permanece a oscuras desde hace más de un mes”.

Los reclamos a las autoridades comunales fueron informados, especialmente por las luminarias que no funcionan y “dejan a oscuras para darle paso a los chorros”.

A la mujer no le pudieron robar nada “gracias a que desde la casa actuaron rápidamente”. En las imágenes se la puede ver siendo interceptada por dos sujetos en una motocicleta, que se dan a la fuga luego de no lograr su cometido.