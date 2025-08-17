Cierre de listas: LLA oficializó listas de Sante Fe y Córdoba, Fuerza Patria definió a sus candidatos en las principales provincias
VIDEO. Ataque de motochorros en Barrio Norte y el temor de los vecinos
Por pocos segundos, una mujer se salvó de un ataque de motochorros en Barrio Norte este sábado. Ocurrió alrededor de las 21.10 hs en calle 2 entre 35 y 36.
El asalto se frustró gracias a la rápida intervención de la ayuda, indicaron los vecinos a Diario EL DIA. En la cuadra temen que se haya tratado de un intento de entradera dado que “la cuadra permanece a oscuras desde hace más de un mes”.
Los reclamos a las autoridades comunales fueron informados, especialmente por las luminarias que no funcionan y “dejan a oscuras para darle paso a los chorros”.
A la mujer no le pudieron robar nada “gracias a que desde la casa actuaron rápidamente”. En las imágenes se la puede ver siendo interceptada por dos sujetos en una motocicleta, que se dan a la fuga luego de no lograr su cometido.
