Troglio: "Estamos mentalizados en el partido de mañana y sólo sirve la victoria"

Gimnasia chocará mañana ante San Martín de San Juan, en un partido adelantado por la jornada 13 de la Superliga, y para el entrenador Pedro Troglio será un juego clave para intentar sumar de a tres ya que se medirá ante un rival directo en la puja de los promedios.

Si bien sobrevuela la semifinal de la Copa Argentina contra River, el técnico aseguró que "hemos llegado a esa instancia de Copa por virtudes y lo disputaremos llegado el momento, pero el de mañana es importante porque marca si sos un equipo de Primera o no. Los jugadores están pendientes de mañana".

"El de mañana va a ser un partido duro, San Martín es un equipo que no deja espacios. A nosotros sólo nos sirve la victoria", subrayó. "No creemos que somos mejor que el resto, por eso peleamos donde peleamos. Sabemos que no nos sobra nada. Este es un partido de 6 puntos, porque son los tres que sacas vos, más los tres que no sacan ellos. Es una final.

"No me gustaría perder puntos de local, si marcho con un partido ganado cada dos, me sobra y es una buena campaña. Le pasa a Vélez, no gana de visitante pero gana de local y está relativamente cómodo. Eso es lo que tenemos que lograr", agregó.

Asimismo, sobre el andar de la Superliga, Troglio confió que "a mi me enseñaron muchas cosas en este club, que no se abandona nunca, que todos tiramos juntos, cosas que aprendí y creo que la mayoría apoya. Hay un grupo que decide putear y es respetado. Creemos que a lo largo del torneo iban a pasar cosas, situaciones lindas y malas. Ya vivimos esta etapa también, pero creo que la mayoría lo tiene claro. Hay que seguir tirando juntos para adelante".", aunque admitió que "perdimos nuestra principal virtud que era la solidez defensiva y estos días trabajamos muchísimo para recuperarla. Y nos está costando generar situaciones. La intención es recueperar ser un equipo duro y agresivo y no pasar sofocones. Perder una línea puede ser durísimo".

Para este encuentro, finalmente el DT no podrá contar con Jan Hurtado debido a que no llegó a tiempo tras su paso por la selección sub-20 de Venezuela. Por eso optó por incluir a Alejandro Melo entre lo concentrados. Sobre esta decisión fue claro: "Melo tiene esta posibilidad ahora y si le toca entrar tiene que resolver el partido. Yo no le doy confianza a los jugadores, ellos me tienen que dar a mi la confianza para ponerlos, porque no trato con una escuelita de fútbol, son profesionales”.

Por último, respecto a lo que se viene después de diciembre, confió: "Tengo claro qué le falta al equipo porque no llegó el futuro todavía, quiero pasar esto y después analizaremos qué podemos hacer y qué puede acomodar el club en un aspecto del equipo. El entrenador es una continua duda, salvo Gallardo y Holan, todos los demás vivimos en una cornisa, en la que tres partidos te tiran arriba o abajo. Si no gano soy un mortal más y dependo de eso".