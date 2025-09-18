ATN: los desaciertos del Gobierno con las provincias, a las que Caputo acusa de querer "recuperar su negocio"
ATN: los desaciertos del Gobierno con las provincias, a las que Caputo acusa de querer "recuperar su negocio"
VIDEO. Impactante incendio en una cooperativa de Melchor Romero
"Votan igual que los kukas, pero disfrazados de republicanos", disparó Milei contra algunos diputados del PRO
Doelia, la 'Pincha' que con casi 90 alentará en el Maracaná: "Amo a Estudiantes y voy a todos lados"
El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?
Nico Vázquez hizo un posteo conmovedor: “No hay un día que no te extrañe...”
Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV
Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros
Triunfazo de Argentina en el Mundial de Vóley: eliminó al último campeón olímpico y avanzó a octavos
¿Ya no somos los mejores del Mundo? La Scaloneta cayó en el ranking FIFA y quedó debajo de España y Francia
“El desafío de los proveedores del Estado es ser competitivos”
Un balcón a punto de derrumbarse en pleno centro de La Plata: "Pusieron dos carteles de advertencia en la vereda"
Se largó a llover en La Plata: ¿hasta cuándo y cómo sigue el tiempo?
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual
Por qué este jueves no hay clases en las escuelas primarias bonaerenses
La primera foto de la Tierra y la Luna juntas, un hito inmortal del Voyager I
Tinelli le debe a cada santo una vela y a los Badía, ¿también?
"Doble injusticia": el drama de un club de La Plata al que buscan desalojar
"Se va a meter": se supo para que se usará el pene gigante que apareció en La Plata
Fortísimo choque en Villa Elvira: "Es cosa de todos los días"
Brasil le dio la espalda a la cebolla patagónica, se desplomó la exportación y los productores hablan de crisis
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este jueves 18 de septiembre
Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo: dos jóvenes apuñalados
Quién era el joven que murió tras caer con su caballo en barrio Hipódromo
Cotorras teñidas en La Plata: una historia de crueldad y animales en agonía
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Selección Argentina derrotó este jueves a su par de Francia por 3 a 2 en un reñido partido por el Mundial de Vóleibol que se disputa en Filipinas.
El combinado nacional comenzó muy bien la serie imponiéndose en los dos primeros juegos por 28-26 y 25-23. Pero los galos mejoraron su rendimiento y se quedaron con los sets siguientes por 25-21 y 25-20.
Así, la difícil Francia forzó la definición al tie break, en donde los dirigidos por Marcelo Méndez finalmente lograron la victoria por 15 a 12.
Ahora la Selección deberá esperar por el ganador del duelo que disputarán esta mañana (hora argentina) Italia y Ucrania.
De esta forma, Argentina consiguió una victoria histórica, pues le dio el golpe de gracia nada menos que al bicampeón olímpico, que anteriormente también había sido derrotado por Finlandia.
Para coronar una gran primera fase, con el nuevo triunfo, Argentina terminó liderando el Grupo C del Mundial que, lógicamente, tenía como favorito al laureado conjunto francés.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí