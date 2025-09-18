Triunfazo de Argentina en el Mundial de Vóley: eliminó al último campeón olímpico y avanzó a octavos

La Selección Argentina derrotó este jueves a su par de Francia por 3 a 2 en un reñido partido por el Mundial de Vóleibol que se disputa en Filipinas.

El combinado nacional comenzó muy bien la serie imponiéndose en los dos primeros juegos por 28-26 y 25-23. Pero los galos mejoraron su rendimiento y se quedaron con los sets siguientes por 25-21 y 25-20.

Así, la difícil Francia forzó la definición al tie break, en donde los dirigidos por Marcelo Méndez finalmente lograron la victoria por 15 a 12.

Ahora la Selección deberá esperar por el ganador del duelo que disputarán esta mañana (hora argentina) Italia y Ucrania.

De esta forma, Argentina consiguió una victoria histórica, pues le dio el golpe de gracia nada menos que al bicampeón olímpico, que anteriormente también había sido derrotado por Finlandia.

Para coronar una gran primera fase, con el nuevo triunfo, Argentina terminó liderando el Grupo C del Mundial que, lógicamente, tenía como favorito al laureado conjunto francés.