ATN: los desaciertos del Gobierno con las provincias, a las que Caputo acusa de querer "recuperar su negocio"
ATN: los desaciertos del Gobierno con las provincias, a las que Caputo acusa de querer "recuperar su negocio"
VIDEO. Impactante incendio en una cooperativa de Melchor Romero
"Votan igual que los kukas, pero disfrazados de republicanos", disparó Milei contra algunos diputados del PRO
Doelia, la 'Pincha' que con casi 90 alentará en el Maracaná: "Amo a Estudiantes y voy a todos lados"
El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?
Nico Vázquez hizo un posteo conmovedor: “No hay un día que no te extrañe...”
Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV
Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros
Triunfazo de Argentina en el Mundial de Vóley: eliminó al último campeón olímpico y avanzó a octavos
¿Ya no somos los mejores del Mundo? La Scaloneta cayó en el ranking FIFA y quedó debajo de España y Francia
“El desafío de los proveedores del Estado es ser competitivos”
Un balcón a punto de derrumbarse en pleno centro de La Plata: "Pusieron dos carteles de advertencia en la vereda"
Se largó a llover en La Plata: ¿hasta cuándo y cómo sigue el tiempo?
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual
Por qué este jueves no hay clases en las escuelas primarias bonaerenses
La primera foto de la Tierra y la Luna juntas, un hito inmortal del Voyager I
Tinelli le debe a cada santo una vela y a los Badía, ¿también?
"Doble injusticia": el drama de un club de La Plata al que buscan desalojar
"Se va a meter": se supo para que se usará el pene gigante que apareció en La Plata
Fortísimo choque en Villa Elvira: "Es cosa de todos los días"
Brasil le dio la espalda a la cebolla patagónica, se desplomó la exportación y los productores hablan de crisis
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este jueves 18 de septiembre
Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo: dos jóvenes apuñalados
Quién era el joven que murió tras caer con su caballo en barrio Hipódromo
Cotorras teñidas en La Plata: una historia de crueldad y animales en agonía
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
España y Lamine Yamal arrebataron el primer lugar de Argentina y Lionel Messi en el ranking masculino de la FIFA publicado el jueves, y lideran por primera vez desde que fueron destronados como campeones del mundo en junio de 2014.
El arranque con dos victorias de España en su grupo de las eliminatorias para el Mundial 2026 este mes —contra Turquía y Bulgaria— elevó al campeón europeo desde el segundo lugar detrás de Argentina, campeones del Mundial 2022.
La derrota de Argentina como visitante ante Ecuador en las eliminatorias de Sudamérica también permitió a Francia subir al segundo lugar.
Inglaterra se mantuvo en el cuarto puesto, y Portugal subió un lugar al quinto al intercambiar posiciones con Brasil, que perdió en Bolivia.
Marruecos, en el 11mo lugar, fue la mejor de las selecciones africanas y Japón lidera Asia en el 19no sitio. Ambos ya se han clasificado para la Copa del Mundo.
México y Estados Unidos quedaron 14to y 16to, respectivamente. Ambos coanfitriones de la Copa del Mundo cayeron un lugar. Canadá, el tercer coanfitrión el próximo año, subió dos al 26to.
LE PUEDE INTERESAR
Triunfazo de Argentina en el Mundial de Vóley: eliminó al último campeón olímpico y avanzó a octavos
Los rankings serán actualizados en octubre y nuevamente en noviembre cuando tendrán mayor importancia.
Las posiciones de noviembre determinarán los cabezas de serie para el sorteo del torneo del Mundial de 48 equipos que se llevará a cabo el 5 de diciembre en Washington, además de los sorteos para el repechaje europeo e intercontinental. Esos partidos están programados para marzo.
El sorteo de la Copa del Mundo tendrá 42 equipos confirmados y seis por definir para los eventuales ganadores de las repescas Esos equipos saldrán de los equipos con menor ranking en el bombo cuatro y podrían incluir a Italia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí