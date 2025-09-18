Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo | Salió hoy gratis con EL DIA la tarjeta para ganar $3.000.000 y un Renault Kwid: cómo participar

Deportes

¿Ya no somos los mejores del Mundo? La Scaloneta cayó en el ranking FIFA y quedó debajo de España y Francia

¿Ya no somos los mejores del Mundo? La Scaloneta cayó en el ranking FIFA y quedó debajo de España y Francia
18 de Septiembre de 2025 | 10:04
18 de Septiembre de 2025 | 10:04

Escuchar esta nota

España y Lamine Yamal arrebataron el primer lugar de Argentina y Lionel Messi en el ranking masculino de la FIFA publicado el jueves, y lideran por primera vez desde que fueron destronados como campeones del mundo en junio de 2014.

El arranque con dos victorias de España en su grupo de las eliminatorias para el Mundial 2026 este mes —contra Turquía y Bulgaria— elevó al campeón europeo desde el segundo lugar detrás de Argentina, campeones del Mundial 2022.

La derrota de Argentina como visitante ante Ecuador en las eliminatorias de Sudamérica también permitió a Francia subir al segundo lugar.

Inglaterra se mantuvo en el cuarto puesto, y Portugal subió un lugar al quinto al intercambiar posiciones con Brasil, que perdió en Bolivia.

Marruecos, en el 11mo lugar, fue la mejor de las selecciones africanas y Japón lidera Asia en el 19no sitio. Ambos ya se han clasificado para la Copa del Mundo.

México y Estados Unidos quedaron 14to y 16to, respectivamente. Ambos coanfitriones de la Copa del Mundo cayeron un lugar. Canadá, el tercer coanfitrión el próximo año, subió dos al 26to.

Triunfazo de Argentina en el Mundial de Vóley: eliminó al último campeón olímpico y avanzó a octavos

Doelia, la 'Pincha' que con casi 90 alentará en el Maracaná: "Amo a Estudiantes y voy a todos lados"

Los rankings serán actualizados en octubre y nuevamente en noviembre cuando tendrán mayor importancia.

Las posiciones de noviembre determinarán los cabezas de serie para el sorteo del torneo del Mundial de 48 equipos que se llevará a cabo el 5 de diciembre en Washington, además de los sorteos para el repechaje europeo e intercontinental. Esos partidos están programados para marzo.

El sorteo de la Copa del Mundo tendrá 42 equipos confirmados y seis por definir para los eventuales ganadores de las repescas Esos equipos saldrán de los equipos con menor ranking en el bombo cuatro y podrían incluir a Italia.

