Un fuerte siniestro vial ocurrió esta mañana en la zona este de nuestra región, cuando por causas que se investigan hasta el momento al menos dos vehículos chocaron en la calle 12 bis y 80, en la localidad de Villa Elvira.

Si bien hasta el momento no hubo heridos de gravedad, un vehículo marca Fiat modelo Cronos de color gris con vidrios polarizados quedó destruido en su parte superior delantera.

En tanto, el tránsito por momentos se tornó un caos en la zona.

"Esto es cosa de todos los días, ya estamos cansados", dijo una vecina que mandó la noticia al wsp del diario EL DIA.