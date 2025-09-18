Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo | Salió hoy gratis con EL DIA la tarjeta para ganar $3.000.000 y un Renault Kwid: cómo participar

Política y Economía

ATN: los desaciertos del Gobierno con las provincias, a las que Caputo acusa de querer "recuperar su negocio"

"Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente", aseguró el ministro de Economía a través de redes sociales

ATN: los desaciertos del Gobierno con las provincias, a las que Caputo acusa de querer "recuperar su negocio"
18 de Septiembre de 2025 | 09:15

Escuchar esta nota

Este jueves a las 11 arranca en el Senado otra batalla para el Gobierno: la oposición buscará rechazar el veto del presidente Javier Milei a la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Tras el duro cachetazo que sufrió ayer por los fondos a las universidades y al Hospital Garrahan, hoy se abre otro debate caliente ya que el reclamo de los gobernadores no apunta al pedido de más fondos, sino que el reparto sea equitativo.

En ese marco, y en medio de un intento por recomponer la relación con los gobernadores tras la derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires, Luis Caputo acaba de echar más leña al fuego en la previa de la sesión. Declaró esta mañana que la oposición quiere "voltear al Presidente" y que busca "recuperar su negocio".

Cabe recordar que el manejo de los ATN por parte del gobierno de Milei ha encendido el debate político, generando denuncias de discriminación por parte de gobernadores provinciales, que sólo pedían un “criterio razonable” para la distribución de esos fondos, que ya no parecen de emergencia. Lo cierto es que la provincia de Buenos Aires, la que más aporta en la coparticipación, se volvió a quedar con las manos vacías.

La semana pasada el Gobierno nacional transfirió $12.500 millones a cuatro provincias por ese mismo concepto. La más beneficiada fue Misiones, $4.000 millones. Le siguen Entre Ríos y Santa Fe, $3.000 millones y Chaco por $2.500 millones, según precisó un informe de la consultora Politikón Chaco.

Con este tema de la distribución de los fondos a la Provincia, Milei volvió a meterse con temas sensibles, tal como lo son las universidades, el Garrahan y los jubilados. "Déjense ayudar", le reclamaba Miguel Angel Pichetto en la previa de la elección bonaerense. Y hasta les repetía: "Tengan ganas de ganar".

Caputo

Más allá de los intentos que hizo el oficialismo en la última semana para recomponer los vínculos con algunos gobernadores, la Cámara alta se encamina a darle la espalda a Milei en esta iniciativa.

LE PUEDE INTERESAR

Brasil le dio la espalda a la cebolla patagónica, se desplomó la exportación y los productores hablan de crisis

LE PUEDE INTERESAR

Tras romper el techo de la banda, se espera otra jornada de tensión con el dólar

Y eso es algo que el Poder Ejecutivo lo sabe. Por eso, esta mañana el ministro de Economía, Luis Caputo, salió muy fuerte a cuestionar a la oposición al decir que hoy nuevamente buscarán "romper el equilibrio fiscal" y que a esta altura "todos sabemos que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente".

A través de un posteo en su cuenta en X, Caputo señaló que "el Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que sacó al país de caer en la peor crisis de sus historia".

Además, afirmó que "sólo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo", y completó con un mensaje a la gente: "Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre"..

El proyecto de los ATN fue impulsado en julio por los propios gobernadores, recibió en el Senado 56 votos afirmativos (hubo 57 presentes) y uno solo en contra (Luis Juez), con ausencias no sólo de los libertarios sino también de aquellos senadores que responden a mandatarios que sellaron alianzas provinciales con La Libertad Avanza (LLA) y otros que juegan libres.

Un ejemplo de esto fueron las ausencias a la hora de votar de los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, del chaqueño Víctor Zimmermann, la entrerriana Stellas Maris Olalla, el bonaerense Maximiliano Abad y la ultravioleta, pero todavía en el PRO, Carmen Alvarez Rivero.

Cerraron la lista de ausentes la neuquina Lucila Crexell, el formoseño Francisco Paoltroni, ya de regreso a la senda libertaria, y el senador por Salta Juan Carlos Romero, a quien se le termina el mandato en diciembre y sonó en los últimos días para integrar el gabinete de Milei.

La transferencia a cuatro provincias

Respecto al trabajo sobre los fondos a las provincias se precisa que, “si bien aún no se conoce con exactitud el tipo de emergencia manifestada que motivó estos envíos, lo relevante del caso es que se dio en un contexto de conflicto por este mismo instrumento y que, además, ya supera con creces lo transferido durante todo el pasado mes de agosto, cuando fueron apenas $3.000 millones”.

“Entre Ríos es la provincia que sacó ventaja este último tiempo, ya que el único envío de agosto fue para esa provincia y sumó otro ATN en septiembre, totalizando así $6.000 millones en ATN en los últimos dos meses”, añadió el parte. En esa provincia hay una alianza electoral entre los oficialismos provincial y nacional: el gobernador Rogelio Frigerio cerró el acuerdo con La Libertad Avanza y presentan candidatos en conjunto.

Lo mismo ocurre en Chaco, otra de las provincias beneficiadas con ATN durante septiembre: los cabezas de lista para diputados y para senadores son de LLA que va en alianza con el oficialismo chaqueño. En este marco, cabe recordar que los gobernadores Frigerio y Zdero fueron dos de los tres invitados a la primera reunión de la Mesa Federal (el otro fue Cornejo, de Mendoza), lanzada por el Gobierno nacional luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. El otorgamiento de ATN a esas dos provincias podría ser vista en clave electoral.

Los casos de Santa Fe y Misiones, las otras dos provincias beneficiadas, son distintos: no fueron convocados por la Casa Rosada y sus gobernadores sostuvieron importantes críticas hacia el oficialismo nacional en el último tiempo, además de que no tienen alianzas electorales en sus distritos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Rechazo a los vetos de Milei: el golpe político se lo dieron los aliados y los gobernadores

El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?

Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros

Tinelli le debe a cada santo una vela y a los Badía, ¿también?

Por qué este jueves no hay clases en las escuelas primarias bonaerenses

Se largó a llover en La Plata: ¿hasta cuándo y cómo sigue el tiempo?

Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual
+ Leidas

Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV

Se largó a llover en La Plata: ¿hasta cuándo y cómo sigue el tiempo?

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros

Un balcón a punto de derrumbarse en pleno centro de La Plata: "Pusieron dos carteles de advertencia en la vereda"

"Doble injusticia": el drama de un club de La Plata al que buscan desalojar

El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?

Los hinchas del Pincha fueron copando Río

Tapia presentó el masterplan para el Único
Últimas noticias de Política y Economía

"Votan igual que los kukas, pero disfrazados de republicanos", disparó Milei contra algunos diputados del PRO

Brasil le dio la espalda a la cebolla patagónica, se desplomó la exportación y los productores hablan de crisis

Tras romper el techo de la banda, se espera otra jornada de tensión con el dólar

VIDEO.- Otra paliza legislativa: la oposición derogó los vetos
Deportes
¿Ya no somos los mejores del Mundo? La Scaloneta cayó en el ranking FIFA y quedó debajo de España y Francia
Triunfazo de Argentina en el Mundial de Vóley: eliminó al último campeón olímpico y avanzó a octavos
Doelia, la 'Pincha' que con casi 90 alentará en el Maracaná: "Amo a Estudiantes y voy a todos lados"
Colapinto vuelve a donde fue feliz: el cronograma del GP de Azerbaiyán desde este viernes
Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV
Policiales
Fuertísimo choque en Villa Elvira: "Es cosa de todos los días"
VIDEO. Impactante incendio en una cooperativa de Melchor Romero
Fuego y susto en Arturo Seguí
Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo: dos jóvenes apuñalados
Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual
Espectáculos
Nico Vázquez hizo un posteo conmovedor: “No hay un día que no te extrañe...”
“La luz que imaginamos”: una fábula cotidiana en Bombay
Dos estrenos nacionales, BTS y un viaje mágico llegan al cine
“Valeria y los pájaros”: cada uno lucha por lo que quiere y como quiere
Las memorias escondidas de Ensenada bajo fuego
Información General
La primera foto de la Tierra y la Luna juntas, un hito inmortal del Voyager I
Riesgo de enfermedad: crean una IA que lo predice
Reclama $152 millones por secuelas de AstraZeneca
La inteligencia artificial impulsa el comercio global
Crisis y preocupación: una importante fábrica de cerámicos de la Provincia echó a 65 empleados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla