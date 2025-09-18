Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Doelia, la hincha del Pincha que con casi 90 alentará en el Maracaná: "Amo a Estudiantes y voy a todos lados"

18 de Septiembre de 2025

Escuchar esta nota

Doelia tiene casi 90 años pero mantiene intacta una energía que asombra. Anoche viajó en avión desde Buenos Aires hasta Río de Janeiro para cumplir un sueño más: alentar a Estudiantes hoy desde las 21.30 en el mítico Maracaná, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Flamengo.

Con una sonrisa amplia, la señora contó sus sensaciones en pleno aeropuerto: “Amo a Estudiantes y por eso me vine a Brasil. Haría mucho más por Estudiantes”. No es un decir. Doelia lleva el club en la sangre y en la piel. Nació en La Plata, hoy vive en Avellaneda, y aseguró que fue "a todas las canchas”, desde los días de tablones hasta las noches del renovado UNO.

Junto a su hijo Martín, que la convenció de la aventura, repasó con naturalidad ser testigo de épocas irrepetibles: “Vi a Estudiantes campeón del mundo, sigo siendo amiga de varios. Y me sigue gustando el fútbol como siempre”. Martín sonrió y completó: “Tenemos el ADN. Le dije que me iba a Brasil, la invité y me dijo ‘Vamos’. Así de simple”.

El viaje tiene además un condimento que pinta la pasión de Doelia: apenas terminado el duelo en Río, madre e hijo volverán el msmo lunes para estar esa noche en La Plata, contra Defensa y Justicia por el torneo local. Una rutina que para otros podría sonar difícil a esa edad, pero que para ella es parte de una vida entregada a los colores rojo y blanco.

