Doelia, la hincha del Pincha que con casi 90 alentará en el Maracaná: "Amo a Estudiantes y voy a todos lados"

Doelia tiene casi 90 años pero mantiene intacta una energía que asombra. Anoche viajó en avión desde Buenos Aires hasta Río de Janeiro para cumplir un sueño más: alentar a Estudiantes hoy desde las 21.30 en el mítico Maracaná, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Flamengo.

Con una sonrisa amplia, la señora contó sus sensaciones en pleno aeropuerto: “Amo a Estudiantes y por eso me vine a Brasil. Haría mucho más por Estudiantes”. No es un decir. Doelia lleva el club en la sangre y en la piel. Nació en La Plata, hoy vive en Avellaneda, y aseguró que fue "a todas las canchas”, desde los días de tablones hasta las noches del renovado UNO.

Junto a su hijo Martín, que la convenció de la aventura, repasó con naturalidad ser testigo de épocas irrepetibles: “Vi a Estudiantes campeón del mundo, sigo siendo amiga de varios. Y me sigue gustando el fútbol como siempre”. Martín sonrió y completó: “Tenemos el ADN. Le dije que me iba a Brasil, la invité y me dijo ‘Vamos’. Así de simple”.

El viaje tiene además un condimento que pinta la pasión de Doelia: apenas terminado el duelo en Río, madre e hijo volverán el msmo lunes para estar esa noche en La Plata, contra Defensa y Justicia por el torneo local. Una rutina que para otros podría sonar difícil a esa edad, pero que para ella es parte de una vida entregada a los colores rojo y blanco.