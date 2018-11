A un año del crimen de Abril, el juicio al menor entró en la recta final

| Publicado en Edición Impresa

Ayer, el mismo día en que se cumplió un año del crimen de Abril Bogado, se cerró la etapa de presentación de pruebas en el juicio al adolescente que habría participado del asalto que terminó con la vida de la nena de 12 años. La audiencia duró unas cinco horas y se desarrolló -como el primer día- con las normas de protección a menores, ya que al momento del hecho el acusado tenía 17 años.

En la jornada no se habló del caso Abril, sino de otro robo que ocurrió en enero de 2017 en inmediaciones de 11 y 529, donde tres jóvenes ingresaron en una vivienda aprovechando que sus dueños no estaban. Un vecino que advirtió lo que pasaba, llamó al 911 y dos de los acusados fueron detenidos en plena fuga, uno de los cuales cayó de nuevo diez meses después, por algo muchísimo peor: actuar como cómplice del adulto que no dudó en disparar al auto en el que estaban Abril y su familia.

Ante el tribunal conformado por los jueces Juan Carlos Estrada, Florencia Butiérrez y Juan Pablo Masi declararon cinco testigos, entre damnificados y policías que trabajaron en el procedimiento.

De este modo concluyó el debate en torno de ambos episodios y para el jueves está prevista la jornada de presentación de alegatos en los tribunales de 7 entre 524 y 525. El adolescente, que hoy tiene 18, podría recibir una condena de entre 15 y 20 años de prisión.

Más complicada es la situación del acusado mayor, José Edgardo Echegaray Biel (32), alias “Pepito”, que podría ser penado a perpetua, aunque todavía no hay fecha para el juicio.

La historia que conmovió y llenó de bronca a la Ciudad sucedió a las 4.30 de la mañana del 5 de noviembre del año pasado. Abril iba sentada en el asiento trasero del auto familiar cuando su padre, Cristian Bogado, estacionaba de punta, frente al garage de su casa de 510 entre 11 y 12. Volvían de un casamiento. Y aparecieron dos hombres, uno armado, para asaltarlos.

Antes, al menos uno de los dos ladrones habría querido atacar a un joven que se subía a un Volkswagen Golf, quien logró escapar. Los Bogado no pudieron.

Con las luces encendidas y el coche en marcha, los agresores quisieron abrirle las

puertas, pero las encontraron cerradas. Por eso, el que tenía el arma disparó, hiriendo en la frente a Abril para llevarse la billetera del conductor con unos pocos pesos. Hugo Bogado, el abuelo de la víctima, intentó correrlos y a uno le pegó con una botella. Pero no pudo frenarlo. Laura, la mamá, que estaba sentada a su lado con su o tra hijita de 4 años, empezó a pedir ayuda a gritos.

Abril fue trasladada primero al hospital de Gonnet, donde ingresó en estado crítico y la estabilizaron antes de llevarla al hospital de Niños, donde murió.

El adolescente se entregó unos días después en la casa de una familiar. Ya había caído en Villa Castells “Pepito”, durante un operativo en el que primero intentó resistir el arresto a los tiros. Luego, cuando estaba reducido en el piso, gritó: “El tiro se me escapó”.