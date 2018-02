Mimosas: Nai Awada y Sol Pérez se “tirotean” en las redes sociales

La sobrina del Presidente dijo que “le daría” a la Chica del Clima, y ella contestó: “A mi parece una bomba”. Y todo fue subiendo de tono...

Sol Pérez fue sin duda la chica del 2017 y parece que tras llevarse puesto el verano, va a continuar estando en la boca de todos.

Naiara Awada intentó llevarse el mundo por delante con su participación en el “Bailando” del año pasado pero sólo consiguió ganarse un estresazo a causa de la exposición mediática a la que no pudo enfrentar.

Hasta ahí, dos mujeres que aman la cámara y que se enfrentan a ella de manera distinta. Una sexy y con la mejor cola del país, y la otra con un perfil más under que quiere instalarse usando polémicas declaraciones y su relación con la presidencia argentina.

Sin embargo, estas chicas tan distintas, parece que encontraron algo en común.

Todo comenzó cuando Nai Awada aseguró en una entrevista radial que “le daría” a Sol Pérez: “¿Quién no le daría? Me gustan más las morochas, pero Sol es divina”, añadió la sobrina de la primera dama que desde hace unas semanas volvió al ruedo mediático tras su “desaparición” por motus propio.

no se achicó

Cuando todos pensaban que la cosa quedaría allí, lejos de achicarse, la rubia subió la apuesta y disparó: “¡Ja, ja! Ojo, a mí ella me parece una bomba, así que no sé…”. Tras ese cruce, ambas comenzaron a seguirse en las redes sociales y la cosa no quedó ahí.

“La Chica del Clima” escribió en Twitter un sugerente mensaje dedicado a una persona anónima y Nai aprovechó el momento. “No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé”, fue el mensaje de la rubia, a lo que la morocha enseguida respondió: “Porque aún no me conociste a mi”.

Por si esto fuera poco, Naiara compartió una imagen de la actriz de “La Isla Encantada” en bikini y comentó: “Anoche soñé con vos”.

Por su parte, la hija de Alejandro Awada citó una de las notas que insinuaba que estaba en pareja con Sol y escribió: “Ya fue todo, nos casamos”.