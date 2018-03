VIDEO. Gran victoria de los Jaguares ante el subcampeón del Super Rugby

Los Jaguares sumaron su segundo triunfo en el Súper Rugby, al derrotar esta tarde en una gran actuación a Lions de Sudáfrica por 49 a 35, en el marco de la sexta fecha del torneo que agrupa a las franquicias del hemisferio Sur y organiza la Sanzar.

El partido se disputó en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, fue dirigido por el árbitro neocelandés Jamie Nutbrown y la primera parte terminó con una ventaja parcial para Los Jaguares de 25 a 14.

Los seis tries del equipo argentino fueron marcados por Javier Ortega Desio (2), Emiliano Boffelli (2), Bautista Delguy y Bautista Ezcurra. Sánchez sumó tres penales y cuatro conversiones.

El conjunto argentino mostró su mejor producción en la temporada con una clara victoria basada en la capacidad ofensiva que le alcanzó para lograr seis tries, tres en cada tiempo, y definir en los momentos oportunos.

El triunfo argentino fue determinante por la capacidad ofensiva de los tres cuartos y de sus forwards para mantener el dominio del juego y a su vez contener los embates de los sudafricanos.

En el equipo argentino fue determinante el reordenamiento de las acciones en el que sobresalieron las presencias del capitán Pablo Matera -figura de la cancha-, Marcos Kremer y el santiagueño Javier Ortega Desio, quienes tacklearon y recuperaron pelotas que fueron significativos en el resultado final.

Entre los tres cuartos, se destacaron el wing Emiliano Boffelli, que "facturó" en dos ocasiones, y Bautista Ezcurra, ambos imparables e implacables a la hora de marcar.

Asimismo, Los Jaguares por momentos mostraron fisuras en defensa y los sudafricanos sacaron provecho para conseguir cinco tries, pero no alcanzó para poner en riesgo el triunfo argentino.

En el balance, los Jaguares alcanzaron su punto más alto en la competencia frente a los Lions, subcampeones de la dos ediciones anteriores del Súper Rugby, en una actuación determinada por el dominio en las formaciones fijas y el manejo de la pelota.

Los Jaguares suman cuatro derrotas en el torneo Súper Rugby y su primer éxito lo habían concretado el pasado sábado 10 de marzo frente a los Waratahs de Australia por 38 a 28, en un encuentro disputado en el estadio de Vélez Sarsfield.

Los Jaguares y los Lions se enfrentaron en seis oportunidades, con tres triunfos de la franquicia argentina, los dos triunfos anteriores se registraron en el 2016 (34 a 22) y en el 2017 (36 a 24), todos en nuestro país.

La tabla de posiciones de la Conferencia Africana la encabeza Lions con 19 puntos, seguido por Stormers con 13, Jaguares y Sharks 9 y cierra Bulls con 5

Los Jaguares tendrán fecha libre la semana próxima mientras que Lions se medirá con Crusaders.

Los resultados de sexta fecha fueron los siguientes: Crusaders 34- Bulls 14, Rebells 46- Sharks 14, Sunwolves 10- Chiefs 61, Hurricanes 29- Highlanders 12 y Stormers 25- Reds 19.

-Sintesís-

Los Jaguares: Joaquín Tuculet; Bautista Delguy, Matías Orlando, Bautista Ezcurra y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Javier Ortega Desio, Marcos Kremer y Pablo Matera (capitán), Tomas Lavanini y Matías Alemanno; Nahuel Tetaz Chaparro, Agustin Creevy y Santiago Garcia Botta Entrenador. Daniel Hourcade.

Lions: Andries Coetzee, Sylvian Mahuza, Lionel Mapoe, Rohan Janse van Rensburg y Aphiwe Dyantyi; Elton Jantjies y Marco Jansen van Vuren; Kwagga Smith, Robert Kruger y Cyle Brink; Franco Mostert (capitán) y Marvin Orie, Ruan Dreyer, Robbie Coetzee y Jacques van Rooyen. Entrenador: Swys De Bruin.

Tantos en el primer tiempo: 1' try Delguy convertido por Sánchez (J), penal Sánchez (J), 16' try Orie convertido Jantjies (L), 23' try Mahuza convertido por Orie (L), 27'try Boffelli (J), 37' penal Sanchez (J) y 39' try Ortega Desio convertido por Sánchez (J).

Tantos en el segundo tiempo: 7' try Boffelli convertido Sánchez (J),16' try Marx convertido Janjties (L), 22' try Erasmus convertido Jantjies (L), 24' try Ezcurra convertido Sánchez (J), 27' try Marx convertido por Jantjies (J), 31'try Ortega Desio convertido por Sánchez (J), 34' penal Sánchez (J). Resultado final: Los Jaguarez 49- Lions 35.

Ingresaron en Los Jaguares: Julian Montoya, Felipe Arregui, Juan Pablo Zeiss, Guido Petti, Juan Manuel Leguizamón, Martín Landajo, Jerónimo de la Fuente y Ramiro Moyano.