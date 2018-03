La Justicia citó al ex titular de Absa en el sciolismo por contratos irregulares

Guillermo Scarcella fue sindicado por Elisa Carrió, denunciante en la causa, como presunto testaferro del ex gobernador provincial. Ahora deberá dar explicaciones por su paso por la empresa de agua y cloacas.

| Publicado en Edición Impresa

Fue acusado por Elisa Carrió de ser el “testaferro” de Daniel Scioli y de estar al frente de de uno de los organismos provinciales que funcionó como “caja política”. Está en la mira de la Justicia platense como uno de los protagonistas de la causa que investiga supuestos hechos de corrupción y lavado de dinero en la gestión del ex gobernador.

Ahora, el ex titular de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (Absa) Guillermo Scarcella deberá declarar ante la Justicia penal platense y dar explicaciones sobre una serie de contrataciones sospechadas de estar direccionadas a empresas amigas, en una maniobra que involucró pagos por más de 62 millones de pesos.

Scarcella fue llamado a prestar declaración por el titular de la UFI 11 de La Plata, Alvaro Garganta, quien la semana pasada ya había firmado autos de citación al ex gobernador Daniel Scioli, el ex ministro de Salud Alejandro Collia, ex funcionarios de la cartera sanitaria y al empresario Ricardo Estalisnao Miller.

El ex titular de Absa deberá presentarse el próximo 10 de mayo ante la justicia penal de La Plata, en una causa en la que se lo acusa de haber direccionado la contratación de camiones cisternas por más de 62 millones de pesos a una empresa de un amigo y socio suyo, de acuerdo al auto de citación, al que accedió este diario.

Garganta citó también a prestar declaración indagatoria al empresario Pablo Elías, titular de la firma Desobstructora Argentina S.A. (D.A.S.A), que se benefició con los contratos y amigo personal y socio en otra empresa de Scarcella.

ALQUILERES BAJO LA LUPA

El ex funcionario de Scioli y el empresario fueron, según tiene acreditado el fiscal Garganta, parte de una maniobra que se desarrolló entre agosto de 2009 y hasta diciembre de 2015, por la que el entonces presidente de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima direccionó la contratación del servicio de “Alquiler de camiones desobstructores” y “Alquiler de camiones cisterna”, en 22 contratos por un monto de 62.716.000 pesos en beneficio de (DASA).

En la citación a indagatoria, el titular de la UFI 11 de La Plata explicó que la causa surgió a partir de una denuncia de Carrió que pidió investigar al exgobernador Daniel Scioli y sus funcionarios por lavado de activos “precisando que los delitos precedentes fueron distintos fraudes a la administración bonaerense que se cometieron a través de distintas “cajas” de la administración, indicando entre ellas a Absa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima”.

Garganta aseguró que Absa efectuó sucesivos pagos violando el régimen de contrataciones a la empresa DASA “presidida desde su constitución en 2009 a la fecha por Pablo Damián Elias, socio de Guillermo Rene Scarcella desde el 20 de Mayo de 2005, en la empresa Simulcasting S.A”.

Para el fiscal, Elías, “por un lado constituyó la sociedad D.A.S.A. y montó dicha empresa a la medida de los servicios usualmente contratados por Absa y luego se presentó en cada una de las licitaciones y contrataciones, para obtener el beneficio previamente acordado” con Scarcella.

Por ello, Garganta imputó a Scarcella por los delitos de Negociaciones Incompatibles con el ejercicio de la Función Pública e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público”.

A JUICIO ORAL

Las de Scarcella y el empresario Elías es la segunda tanda de citaciones que firma el fiscal Garganta en el marco de la causa iniciada por la denuncia de Elisa Carrió.

La semana pasada, el fiscal convocó al ex gobernador Scioli y al ex ministro Collia, en una decisión que generó un alto impacto en la investigación que este año podría llegar a juicio oral.

Scioli está procesado acusado de negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias al adjudicar, de manera irregular, la realización de nueve obras públicas por más de 117.000.000 de pesos, consistentes en la construcción de ocho Unidades de Pronta Atención (UPA) y la ampliación de una de ellas, todas en favor de la empresa Miller Building International SA.

El fiscal aduce que Scioli mantenía una estrecha relación personal y comercial con Ricardo Miller, quien a su vez le ofrecía dádivas al ex gobernador.