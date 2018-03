El 70% de los muertos y la mitad de los heridos del tránsito viajaban en moto

En lo que va de 2018 ya fueron 14 los motociclistas que murieron en La Plata en siniestros viales. En la última semana hubo dos nuevos casos. Los lesionados que quedan con secuelas, otra cara del drama

Compró la moto el sábado y decidió usarla por primera vez al día siguiente, para ir a votar en las elecciones del 13 de agosto del año pasado. Pero no llegó al centro de votación. Un choque con una camioneta lo llevó al hospital y al inicio de una larga odisea que todavía no termina: desde la colisión y hasta el día de hoy, Matías Tinardelli (21) se desplaza en una silla de ruedas y espera ansioso una próxima operación que le podría devolver la movilidad de su pierna afectada.

La historia de Matías es una de las tantas relacionadas con un fenómeno que crece sin pausa en nuestra Región: el incremento de los siniestros viales que tienen como protagonistas a las motos.

Según las estadísticas más recientes, en lo que va del presente año, el 70% de las víctimas fatales del tránsito en La Plata, Berisso y Ensenada fueron motociclistas. Los datos manejados por la ONG Corazones Azules indican que en todo 2017 esa proporción había sido del 49%.

El 2018 ya dejó el saldo de 22 muertos en la Región, donde muere una persona como consecuencia del tránsito cada 3 días.

Así, La Plata se ubica en el primer puesto en el país en lo que hace a muertos por el tránsito detrás de la Ciudad de Buenos Aires. Y en el puesto 19 de toda Latinoamérica, en un ranking que encabeza El Salvador, con 75 muertes por cada 100.000 habitantes.

El tema volvió a instalarse en el centro de la atención esta semana, después de que dos motociclistas murieran en distintos siniestros.

Los dos casos ocurrieron en la madrugada del lunes y costaron la vida a dos jóvenes, de 21 y 22 años de edad.

El primero de ellos se registró en 155 entre 40 y 41, donde, por motivos que se tratan de establecer, un Fiat Palio conducido por Marcelo Rodolfo Amati (54) chocó con una motocicleta Corven en la que se desplazaba Nicolás Ezequiel Jaime (22). Como consecuencia del fuerte impacto, el joven perdió la vida en el acto.

Horas más tarde, en el cruce de las calles 19 y 72, un micro de la línea Este conducido por Matías Ezequiel Garrópoli (30) chocó con una moto en la que viajaba la agente de la policía bonaerense Nadia Rocío, Lescano, de 21 años, quien perdió la vida como consecuencia de las heridas recibidas.

Los nombres de ambas víctimas se suman a la creciente lista de motociclistas fallecidos en las calles de La Plata.

Pero los siniestros protagonizados por motos tienen otro costado dramático y es el de los motociclistas que sufren secuelas, algunas de ellas invalidantes, como consecuencia del tránsito.

muertos y heridos

Según los datos elaborados por la ONG Corazones Azules, en lo que va del año murieron en siniestros viales 20 personas en La Plata ( la estadística sólo contempla a la Ciudad, mientras la otra, elaborada por este diario, incluye a Berisso y Ensenada) de los cuales 14 fueron motociclistas, lo que equivales al 70%.

Desde esa entidad subrayan que, si se considera todo el año anterior, el porcentaje de motociclistas muertos en el total de incidentes viales fatales fue menor: 49%.

Eso implica que de las 105 muertes registradas por la entidad, 51 correspondieron a motociclistas (ver gráfico).

El dato de los heridos surge de un estudio elaborado por la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma realizado entre 2009 y 2018 para toda la Provincia de Buenos Aires y cuyas conclusiones se dieron a conocer este año.

Según ese trabajo, basado en el análisis de 25.573 atenciones por trauma en 14 hospitales y sistemas de atención prehospitalaria en la Provincia, el 30,6% de las lesiones traumáticas registradas correspondieron al tránsito y en el 51,2% de los casos los heridos fueron motociclistas, lo que implica un total de 4.078 lesionados.

El estudio, que es pionero en su tipo en la Provincia, indica que el 16% de los 25.537 casos analizados hasta enero de 2018 correspondieron a motociclistas con traumatismos en la cabeza, las piernas o los brazos, el pecho o el abdomen.

Otros datos: el 78% de los motociclistas traumatizados no usaba casco al momento del accidente y el 29,4% sufrió lesiones encefálicas graves comparado con el 10,5% en el grupo con casco. Esto implica que murieron siete veces más motociclistas que no se protegieron que los que llevaban su casco (8,6 contra 1,3).

Del estudio también se desprende que los pacientes tenían entre 16 y 44 años y que una de cada cuatro traumatismos que sufrieron fue grave.

más motos en la calle

Para algunos especialistas, uno de los factores que explica la alta presencia de motociclistas en accidentes es el incremento de la presencia de motos en las calles.

En este sentido, el crecimiento de la venta de motos es un fenómeno que se registra en los últimos años en toda América Latina y que se comprueba también en la Argentina y en la Región.

Según las últimas cifras dadas a conocer a principios de este mes por la división Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el mes de febrero se patentaron 56.925 motos, cifra que representa un 16,9% más que en 2017.

En tanto, y siempre según la misma fuente, durante todo el año pasado se patentaron un total de 132.337 unidades, cifra que representó un crecimiento del 17,9%, según los datos de la entidad que representa a los concesionarios de motos.

Pero además del incremento de la venta de motos hay otros factores que son mencionados desde entidades que trabajan en prevención y por motociclistas para explicar el papel protagónico de los motociclistas en los siniestros viales.

Entre ellas se mencionan una educación vial insuficiente, la temeridad al conducir, sobre todo en los más jóvenes, la actitud de otros actores del tránsito hacia los motociclistas y la insuficiencia de los controles.

Desde Amor y Respeto al Prójimo, otra de las entidades que en la Ciudad trabaja en prevención de accidentes, su presidente, Osvaldo Nessi, habla del “cóctel peligroso” que implica la vulnerabilidad de la moto cuando a ella se suma la imprudencia.

“En las charlas de seguridad vial se nota la falta de conocimientos básicos en los motociclistas acerca de su vehículo. El desconocimiento de cuestiones que tienen que ver con el equilibrio u otros aspectos igualmente importantes. Por ejemplo, suelen tener el hábito de frenar sólo con la rueda trasera, otro factor que favorece siniestros”, dice Nessi.

En la opinión de los especialistas aparece enunciada una multiplicidad de factores para explicar la tendencia.

Se coincide con Nessi en que en la calle abundan los conductores mal preparados, en la existencia de cursos de manejo insuficientes y también se alude a una gran laxitud para la entrega de licencias.

Se destaca la falta de planificación del tránsito y del transporte que favorece el descontrol, se cuestionan aspectos de la infraestructura vial y se alude a controles poco eficaces y escasos.

Pero también apuntan a factores que exceden al campo específico del tránsito, tales como el crecimiento de la intolerancia y de la violencia, presentes en la sociedad y que aparecen en la calle, a la hora de manejar, tanto como en otros ámbitos de la vida cotidiana.

A estos factores agregan otros como el consumo de alcohol, el uso del celular al volante o el crecimiento del parque automotor como elementos que incrementan los riesgos.

Especialistas como Daniel Zuccarelli, abogado y magister en Seguridad Vial, apuntaron oportunamente que en la epidemia de muertes por el tránsito “el problema no es normativo, porque las leyes con las que contamos alcanzan. Lo que pasa es que no se cumplen”.

Desde la ONG Estrellas en el Cielo, su presidente, Nancy Benítez, impulsa proyectos para que se declare un “plan estratégico vial” en la Ciudad que contemple “un amplio abanico de aspectos, desde la educación a la cartelería y la infraestructura”.

Mientras tanto, más motociclistas se suman a diario al tránsito cotidiano de la ciudad con la certeza de ser hoy los más vulnerables en la calle.

Es el caso de Sergio Piccinini (60) quien anda en moto por la ciudad desde los 14 años y recientemente sufrió su segundo accidente, que limitó los movimientos de uno de sus manos.

“Creo que en el alto número de motos involucradas en siniestros viales pesan todos los factores que aquejan al tránsito en general en la ciudad, a los que se suman otros dos: muchos motociclistas son imprudentes. Y generalmente el automovilista no respeta a la moto. Uno sale a la calle y ve que cuatro de cada diez personas que se desplazan en moto no llevan casco. Y también se ven entre los motociclistas muchas maniobras imprudentes, pero al mismo tiempo hay actitudes de los automovilistas que no expresan un respeto por el que va en moto. Creo que se necesita concientizar mucho para resolver este problema”, indicó.