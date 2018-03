Docentes buscan meter presión a Vidal con un acampe y el anuncio de un nuevo paro

El Frente Gremial de Suteba y Feb se sumará a los estatales en la carpa que se instalará frente a la Gobernación

Los gremios que componen el Frente de Unidad Docente (Suteba, FEB, Udocba y Amet) volverán al paro para reclamar al gobierno de María Eugenia Vidal que mejore la oferta salarial presentada en paritarias. La medida de fuerza se realizará el próximo jueves cinco de abril y será anunciada formalmente hoy en conferencia de prensa, previo a que los dirigentes se trasladen a la carpa blanca que se instalará frente a la Gobernación tras una movilización con estatales.

Ese día, además, habrá una movilización en la que confluirán el Frente Gremial Docente, Udocba, los estatales de ATE, la Asociación Judicial Bonaerense y el gremio de los profesionales médicos, la Cicop, que además ayer convocaron a un paro para ese día.

Hasta ahora, más allá de la medida de fuerza de 48 horas en la vuelta a clase de los alumnos de la Provincia, los sindicatos docentes venían evitando la convocatoria a paros. Pero la negociación salarial con el gobierno de María Eugenia Vidal están trabadas y sin horizonte de acuerdo: mientras el Ejecutivo ofrece un incremento del 15 por ciento en cuotas, más un plus por presentismo y por capacitación, los gremios exigen un piso del 20 por ciento más una cláusula gatillo de ajuste por la inflación, mecanismo que se aplicó el año pasado y que en la Gobernación se niegan rotundamente a reeditar.

Durante el encuentro de la semana pasada, el gobierno ofertó primero mantener el aumento del 15% en tres tramos: 5% en enero, 5% en mayo y 5% en septiembre; y un reconocimiento por presentismo de 6.000 pesos que se pagarán bimestralmente. Según esa propuesta, si el docente no falta, recibirá 1.000 pesos en el bimestre; si falta un día, cobrará 750 pesos; dos días, 500 pesos, y si falta más no percibe ese plus.

Tras la reunión, el secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel, y la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, habían advertido que si el gobierno de la provincia de Buenos Aires no convocaba a los gremios y mejoraba la oferta de aumento salarial, realizarían un paro durante la primera semana de abril.

El malestar sindical se incrementó con las declaraciones del ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, que trascendieron el fin de semana. El funcionario defendió la propuesta salarial que el gobierno realizó la semana pasada, en la que sumó una bonificación por presentismo, además de la revisión en octubre si no se cumplen las metas de inflación, y calificó de “intransigente” la postura de los gremios. “Es la quina oferta salarial que presentamos. El objetivo es que los docentes no pierdan poder adquisitivo,“ dijo Lacunza.

En las últimas semanas, además, el gobierno de Vidal puso el foco en el presentismo. Según datos del Ejecutivo, el 40% de los chicos de primaria tuvieron más de dos maestros en el último año y el 20 por ciento tuvo hasta tres maestros.

Finalmente, según pudo saber EL DIA, el paro será el jueves 5 de abril, después de la Semana Santa. Y la convocatoria será hoy, en una conferencia de conjunta que los sindicatos docentes brindarán junto a estatales, médicos y judiciales.

“La carpa la instalaremos la Asociación de Trabajadores del Estado, Cicop (salud), la Asociación Judicial Bonaerense y el Frente de Unidad Docente”, explicó ayer Oscar de Isasi, secretario general de ATE en la provincia.

Los voceros de las entidades gremiales anticiparon que la carpa no sólo procurará instar a discutir las paritarias de los gremios que aún no fueron convocados por el gobierno de Vidal. Abordará, además, varias temáticas, como la situación del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y el Instituto de Previsión Social.

Finalmente, los gremios docentes se acoplarán a la medida anunciada ayer por los médicos de Cicop y convocarán a un paro de 24 horas para el jueves de la semana que viene. De la medida, que incluirá una movilización en La Plata, también serán parte la Asociación Judicial y ATE.

“Nosotros ya definimos una medida de fuerza y estamos trabajando para que los todos los gremios podamos coincidir en una acción unitaria”, le había contado más temprano a esta agencia el titular de Cicop, Fernando Corsiglia.

En efecto, los médicos afiliados a la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires harán una huelga por 24 horas el próximo 5 de abril para reclamar la apertura de negociaciones paritarias.

El sindicato reclama que las paritarias se lleven a cabo “con propuestas de aumentos salariales acordes a las necesidades y condiciones laborales adecuadas para el conjunto”, indicó ayer en un comunicado.

“Defenderemos al IPS y el IOMA como pertenecientes a los trabajadores y bregaremos por políticas sociales inclusivas”, señaló el comunicado.