Trump lanza la posibilidad de un ataque inminente a Siria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que un ataque militar a Siria "podría ocurrir muy pronto o no tan pronto", matizando su amenaza de ayer, cuando le advirtió a Rusia, principal aliado de Damasco, que debía prepararse para la caída de "bonitos, nuevos e inteligentes" sobre ese país.

"Nunca dije cuándo se llevaría a cabo un ataque a Siria. Podría ocurrir muy pronto o no tan pronto en absoluto!", declaró Trump hoy a través de su cuenta oficial de Twitter en un gesto que abre interrogantes sobre lo que hasta ayer era un inminente ataque norteamericano sobre Siria.

"En cualquier caso, los Estados Unidos, bajo mi administración, han hecho un gran trabajo de librar a la región del Estado Islámico", completó.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”