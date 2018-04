Neymar contó a partir de qué momento se convirtió en amigo de Messi

Durante una entrevista que le realizaron el fin de semana, Neymar contó a partir de qué momento se convirtió en gran amigo de Messi.

El brasileño, además de desvirtuar los rumores de una pelea entre ambos contó cómo fue el momento en el que se volvieron inseparables.

Neymar relató en un programa de TV Globo una situación en la que Lio ganó su amistad con un consejo: "Me vio que estaba medio llorando porque no había hecho un buen primer tiempo. Messi vio que estaba triste y empezó a hablar conmigo. ´Tenés que ser vos...Jugá tu fútbol y no te dejes intimidar, reveló que le dijo el rosarino.

"Después de hablar con él me comencé a soltar, a mostrar mi fútbol y a tener confianza...Fue cuando me relajé, encontré la felicidad y comenzó una amistad muy grande", tiró el jugador del PSG.

Neymar además dijo que Messi "es el mejor de todos" y que "jugar con estrellas como Messi, Iniesta y Xavi te da un poco de vergüenza".