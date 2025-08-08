Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Viernes con alerta amarilla por temperaturas bajas en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo el finde?

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para el cierre de la semana, que se espera todavía con frío pero buenas condiciones.

Viernes con alerta amarilla por temperaturas bajas en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo el finde?
8 de Agosto de 2025 | 07:20

Escuchar esta nota

La semana en La Plata y alrededores, sigue con bajas temperaturas y cierra con buen tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un viernes con cielo despejado en la madrugada y mañana y ligeramente nublado en la tarde y noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó también una alerta amarilla por temperaturas bajas extremas para los distritos bonaerenses de La Plata, Berisso y Ensenada, y una franja costera de la Bahía de Samborombón.

Dicho nivel de advertencia indica un riesgo leve a moderado en la salud, especialmente en poblaciones vulnerables como adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Frente a este panorama, el SMN y el Ministerio de Salud recomiendan: vestirse con ropa abrigada; proteger cabeza, manos y pies; mantener ambientes calefaccionados y bien ventilados; evitar cambios térmicos súbitos y consumir líquidos calientes y alimentos energéticos.

La alerta afectará en las próximas horas al este de Castelli, este de Chascomús, este de Dolores, este de Lezama, este de Magdalena, este de Punta Indio y este de Tordillo.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 2 grados de mínima y 13 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

El sábado, en tanto, se espera con cielo algo nublado en la mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y despejado en la noche; con temperaturas de entre 3 y 14 grados. 

El domingo se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 4 y 16 grados. 

 

