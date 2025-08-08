Viernes con alerta amarilla por temperaturas bajas en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo el finde?

La semana en La Plata y alrededores, sigue con bajas temperaturas y cierra con buen tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un viernes con cielo despejado en la madrugada y mañana y ligeramente nublado en la tarde y noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó también una alerta amarilla por temperaturas bajas extremas para los distritos bonaerenses de La Plata, Berisso y Ensenada, y una franja costera de la Bahía de Samborombón.

Dicho nivel de advertencia indica un riesgo leve a moderado en la salud, especialmente en poblaciones vulnerables como adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Frente a este panorama, el SMN y el Ministerio de Salud recomiendan: vestirse con ropa abrigada; proteger cabeza, manos y pies; mantener ambientes calefaccionados y bien ventilados; evitar cambios térmicos súbitos y consumir líquidos calientes y alimentos energéticos.

La alerta afectará en las próximas horas al este de Castelli, este de Chascomús, este de Dolores, este de Lezama, este de Magdalena, este de Punta Indio y este de Tordillo.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 2 grados de mínima y 13 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

El sábado, en tanto, se espera con cielo algo nublado en la mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y despejado en la noche; con temperaturas de entre 3 y 14 grados.

El domingo se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 4 y 16 grados.