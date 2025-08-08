En La Matanza anulan los cambios en el padrón electoral: los motivos
En la segunda jornada del juicio por abuso, violencia y amenazas contra su ex, Claudio Contardi, la modelo logró expresar su calvario
Esta semana comenzó el juicio entre Julieta Prandi contra su ex, Claudio Contardi a quien acusa por abuso sexual, violencia psicológica y amenazas. La segunda audiencia el jueves fue sumamente emocional para la modelo y registró testimonios de personas cercanas a ella, como sus padres, su hermana, su pareja, Emanuel Ortega, y su psicóloga.
En todos estos testimonios, se reflejó el mismo relato sobre Julieta y sus años de sometimiento al lado de Contardi. En esta jornada, la modelo también pudo dar testimonio. “Siento mucho alivio porque finalmente pude hablar”, dijo ante la prensa. “Fue traumático tener que pasar por todas estas pericias. Tardamos cinco años en llegar a esta instancia: un calvario judicial”, agregó visiblemente emocionada.
“Es mucho el dolor vivido. Quiero justicia y una condena ejemplar. Me robaron años de vida, fue un calvario. Yo tengo la suerte y el privilegio de estar acá y poder contarlo. La mayoría termina muerta. la pena máxima es de 50 años, con que le den 20 o 30 me quedo contenta”, agregó sobre lo que espera como resultado de este proceso.
Así como Julieta pudo hacer su exposición frente al juzgado, su expareja hizo lo propio negando las acusaciones. “Lo niego rotundamente: nunca abusé. Nunca tuve una relación con Julieta que no fuese consentida”, dijo.
“Yo estaba enamorado, me casé enamorado y tuve dos hijos con ella, enamorado. Los hijos son queridos por las dos partes”, continuó el acusado en su exposición. Además, aseguró ante el tribunal que fue víctima de una “falsa denuncia” por parte de Prandi.
En contrapartida, el fiscal Cristian Fabio, reiteró las acusaciones contra Contardi: “Abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de ella, ejerciendo amenazas, violencia física (...) Ejerció violencia psicológica diciendo que era su mujer y que era su obligación mantener relaciones sexuales”. Según se prevé el juicio finalizará hoy con los alegatos de cierre, donde las partes formularán pedidos de prisión.
¿Nuevo amor?: Laurita, vinculada con un deportista
Emanuel Ortega definió a Contardi y no tuvo piedad
