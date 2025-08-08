Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |UN PERSONAJE POLÉMICO

Sandro, el nieto de Fidel Castro que es influencer y agita las redes en Cuba

Usa su apellido para ganar seguidores, y se burla de la escasez que millones de cubanos padecen, mientras exhibe su vida lujosa

Sandro, el nieto de Fidel Castro que es influencer y agita las redes en Cuba

Sandro posa para las redes con una cerveza local y la bandera de EE UU detrás, en una imagen cargada de ironía / IG

8 de Agosto de 2025 | 03:43
Edición impresa

Con sus estrambóticos videos en Instagram, “Vampirach” está en boca de casi todos los cubanos. El personaje interpretado por Sandro Castro -nieto del líder de la revolución, Fidel Castro- divierte a algunos, irrita a otros y no deja de causar revuelo en la isla.

Disfrazado de monje o del vampiro Vampirach, maquillado de gatito o luciendo la camiseta del Barça, este joven de 33 años, con 120.000 seguidores, suele publicar sketchs cargados de chistes simplones mal actuados.

Y de vez en cuando ironiza sobre las dificultades que vive la isla, sumida en una profunda crisis con escasez de alimentos y medicamentos, además de apagones cotidianos y falta de combustible.

“Me levanté hoy con mi receta favorita, pollo a la cerveza... y no hay pollo”, dice en un video mientras muestra la cerveza nacional Cristal, que él mismo rebautizó como “Cristach”.

Bajo el intenso sol del verano, se lo ve refrescándose dentro de un viejo tinaco en una azotea, custodiado por una bandera estadounidense. “Qué mejor piscina que el tanque del gueto”, afirma.

También chacotea sobre los largos y frecuentes cortes de electricidad: “Si yo te cojo como la UNE (empresa eléctrica), te doy cada cuatro horas y de lunes a lunes”, dice en el reel, dirigiéndose a una mujer en un juego de palabras.

LE PUEDE INTERESAR

La semana próxima se reunirían Trump y Putin

LE PUEDE INTERESAR

La bolsa de Nueva York, con cierre mixto tras los nuevos gravámenes

Sus seguidores lo celebran e incluso lo llaman “próximo presidente” en redes sociales, pero voces afines al gobierno comunista piden silenciarlo.

“Sandro no es el ‘enemigo’” de la revolución cubana “aunque por razón de su apellido haga daño, Sandro es un imbécil”, estalló el escritor Ernesto Limia en su página de Facebook.

El nieto de Fidel Castro (1926-2016) “no siente cariño por su abuelo, ni respeta su memoria”, añadíó.

El Necio, otro conocido “influencer” pero afín al gobierno, expresó también en Facebook su molestia con las publicaciones y el dolor porque la policía no lo haya citado a declarar.

“Lo que Sandro hace va contra la seguridad de este país” y “contra los ideales” de la revolución, argumentó.

En Cuba, activistas y periodistas independientes suelen ser citados por la Seguridad del Estado por sus posiciones antigubernamentales en redes sociales. Incluso, algunos purgan condenas por delitos relacionados con sus publicaciones.

“GROTESCO”

Para Manuel Cuesta Morúa, un disidente que promueve la transición democrática en Cuba, el fenómeno Sandro refleja “la distancia de la generación de los nietos con el proyecto original de la revolución” que triunfó en 1959. Su intensa actividad en redes “de un modo grotesco” es “lo único que lo distingue del resto de su familia”, que “discretamente” goza de privilegios y encarna una nueva aristocracia cubana.

Mientras Fidel Castro vivió, los cubanos conocieron poco sobre su última esposa Dalia Soto del Valle y sus cinco hijos, de los siete que tuvo el exdirigente.

Alejados de la vida política, han vivido en Punto Cero, una extensa zona arbolada al oeste de La Habana de acceso restringido por militares y reservada para la familia Castro.

En 2021, en plena pandemia, Sandro saltó a la luz en un video filtrado que lo muestra manejando un lujoso Mercedes-Benz.

“Nosotros somos sencillos, pero de vez en cuando hay que sacar estos juguetitos que tenemos en casa”, dice en el video viralizado rápidamente, que indignó a la población. El escándalo lo obligó a disculparse días después en redes sociales.

Pero, a finales de 2024 volvió a sacudir las redes al conocerse la celebración de su cumpleaños en el bar EFE, un negocio de su propiedad ubicado en una de las avenidas más concurridas de La Habana, cuando el país entero se recuperaba de un apagón masivo ocurrido un día antes del festejo.

Las luces de neón que iluminan el interior del local se prenden cada noche para sus clientes, en su mayoría veinteañeros, que bailan entre las cerca de diez mesas que conforman el mobiliario.

Un muro grafiteado y una gran isla de Cuba en relieve, bajo la barra, completan la decoración del lugar.

Antes de la aparición de Sandro como “influencer”, surgió en 2023 una cuenta en X a nombre de su padre, Alexis Castro Soto del Valle (63), cuya autenticidad la AFP no pudo confirmar. Sus hilos reflexivos y críticos sobre la realidad económica y social de Cuba empezaban a generar polémica, pero solo duraron 11 meses.

Alexis y sus hermanos nunca ostentaron altos cargos, a diferencia de sus primos, los hijos del retirado Raúl Castro, de 94 años y quien dejó el poder apenas en 2021. Su hija, Mariela Castro Espín, es diputada y directora del Centro Nacional de Educación Sexual y su hijo Alejandro encabezó en 2014 las negociaciones secretas con Estados Unidos, mientras que su nieto Raúl Guillermo es su inseparable guardaespaldas. (AFP)

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fundamental triunfo de Gimnasia ante Godoy Cruz 2 a 1 con Panaro como figura

La Cámara Nacional Electoral rechazó los cambios en el padrón en el principal distrito bonaerense

El infierno por una foto: la historia de una joven platense y la violencia sexual digital que la marcó para siempre

Estudiantes superó la prueba con algunos suplentes: venció 2 a 1 a Independiente de Mendoza e irá confiado a Asunción

¿Habrá oferta sobre la mesa? Paritarias bonaerenses: Provincia convocó nuevamente a los gremios

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata
+ Leidas

Uno por uno - Estudiantes

De principio a fin: un triunfo más que convincente

Golpeó justo: el Lobo sumó tres puntos vitales

Mondino durísima con Milei: “O no es muy inteligente o es corrupto”

Sandro, el nieto de Fidel Castro que es influencer y agita las redes en Cuba

Firmeza para el DT y voto de confianza para pibes que estuvieron a la altura

Orfila está construyendo un Lobo menos ingenuo y sus hinchas lo celebran

Camiseta que lo emocionó en un duro momento
Últimas noticias de El Mundo

Chips en cortocircuito: confusión por las tasas del 100%

La semana próxima se reunirían Trump y Putin

La bolsa de Nueva York, con cierre mixto tras los nuevos gravámenes

¿Quién pagará la factura de los gravámenes que aplica EE UU?
Información General
Julio de 2025: el tercero más caluroso en el mundo
Día Internacional del Orgasmo Femenino: una reivindicación del derecho de las mujeres a gozar del sexo
Prueban que posponer el placer reduce la felicidad
Los números de la suerte del sábado 08 de enero de 2025, según el signo del zodíaco
Vamos, Manaos: de distribuir una marca que hizo feliz a Estudiantes al mundo del gin tonic
Deportes
De principio a fin: un triunfo más que convincente
Firmeza para el DT y voto de confianza para pibes que estuvieron a la altura
Golpeó justo: el Lobo sumó tres puntos vitales
Orfila está construyendo un Lobo menos ingenuo y sus hinchas lo celebran
Tigre recibe al Globo; Newell’s-C. Córdoba y Lanús, ante Talleres
Policiales
Facturas truchas: un negocio con “montañas de dinero”
Mueren 8 perritos por un incendio en una constructora de Los Hornos
Hay un sospechoso por el crimen que lleva 40 años
Crece el escándalo de la pistola en el Grand Bell
Detuvieron a un joven con el teléfono del estudiante asesinado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla