Hay un sospechoso por el crimen que lleva 40 años

Un compañero de Diego Fernández Lima es sospechoso por el presunto asesinato del adolescente de 16 años desaparecido en 1984 y cuyos restos óseos se encontraron en una vivienda lindera al chalet que alquiló el cantante Gustavo Cerati, en el barrio de Coghlan.

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 12, Martín López Perrando, se comunicó con varias personas que colaboraron con información relevante sobre la pesquisa y una de ellas afirmó que los dueños del domicilio de la avenida Congreso 3748 tenían un hijo -actualmente de 56 años-, quien que era compañero del damnificado en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36, emplazada en la calle Galván 3710, en Saavedra.

De acuerdo a la hipótesis del fiscal, ese dato pasó desapercibido para los familiares y los seres queridos de Fernández Lima, a raíz de que el presunto implicado no formaba parte del entorno de amigos del establecimiento educativo, como así tampoco del club Excursionistas, en el que Diego jugaba al fútbol.

El 20 de mayo pasado, peritos de la Policía Científica de la Ciudad levantaron los restos y luego los entregaron en distintos sobres de madera al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

En ese momento, se recolectaron 151 fragmentos de restos óseos humanos (tibia, peroné, mandíbula, piezas dentales aisladas, entre otros), una llave, un llavero naranja, un trozo de reloj marca Casio, una etiqueta de prenda de vestir, un trozo de tela y un dije con inscripciones en chino o japonés.

Fernández Lima fue visto con vida por última vez el 26 de julio de 1984 a las 14.00 y se logró constatar su identidad luego de un análisis de ADN realizado a su madre.

El cuerpo fue enterrado en una fosa pequeña situada en la medianera que divide ambos domicilios y el pozo medía 40 centímetros de profundidad, 60 de ancho y 1,20 metros de largo.

Obreros que realizaban excavaciones para efectuar una demolición en el inmueble descubrieron los restos y alertaron a la Policía.

Por su parte, el ex líder de Soda Stereo Gustavo Cerati, fallecido el 4 de septiembre de 2014, alquiló la finca entre 2001 y 2003, mientras que también residieron allí la artista plástica Marina Olmi -hermana del actor Boy Olmi-, Hilda Lizarazu y Tito Losavio.

Olmi compró la casa a los descendientes de una mujer alemana, cuyo nombre era Olga Schuddekopf.

El lugar funcionó como sede la iglesia Santa María y contaba con una pileta, un patio grande, y dos viviendas, una adelante y otra en el fondo.

En declaraciones a TN, el hermano del joven desaparecido hace cuarenta años, Javier, manifestó: “Me siento vacío. Mi padre murió buscándolo. En el año ’91 lo atropelló una camioneta en Galván y Congreso”.

Asimismo, sostuvo que necesita justicia para Diego, para su mamá y para todos. “Sería lo ideal saber por qué”, añadió.

Sobre el cierre de la entrevista, manifestó su deseo de darle un último adiós: “En algún momento vamos a poder tener los restos de Diego, pobrecito, para poder despedirlo como se merece. Necesito justicia por él”.

El delito estaría prescripto. Igual se esperan por distintas diligencias de prueba.