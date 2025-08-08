Mueren 8 perritos por un incendio en una constructora de Los Hornos

El dantesco incendio arrasó en minutos al comercio de madera / EL DIA

Un devastador incendio provocó una fuerte conmoción entre vecinos de un sector de Los Hornos, dado que no solo destruyó por completo un inmueble donde funcionaba una empresa constructora, sino que además le causó una horrible muerte a ocho perritos de raza chihuahua, que estaban en una finca trasera, donde reside la propietaria del comercio.

El dramático siniestro ocurrió en la calle 166 entre 65 y 66, pasadas las 11 de la mañana de ayer. Y fuentes oficiales reportaron que además del triste desenlace para esas mascotas, las llamas se expandieron a una vivienda lindera, lo cual determinó que además se prendiera fuego por completo una camioneta y, parcialmente, un auto.

Se informó que ambos vehículos -una camioneta Fiat Ducato y un auto Fiat 1100- pertenecían al mismo vecino.

El infortunio que se cobró la vida de ese grupo de mascotas, a decir de voceros del caso, se habría originado a raíz de que “la señora se tuvo que ausentar de su casa y quedó encendido el equipo de aire acondicionado y la salamandra”.

Por el momento no trascendieron oficialmente los motivos que dieron origen al incendio, lo que se establecerá a ciencia cierta cuando se conozcan los resultados de los peritajes que se hicieron en la escena del terrible episodio.

De todas maneras, uno de los pesquisas abocado al tema aseguró que “la hija de la damnificada dijo que el siniestro se produjo por un accidente en la chimenea”.

Cabe señalar que allí trabajaron denodadamente dotaciones de bomberos de los cuarteles de Los Hornos y Olmos, que debieron esforzarse sobremanera para evitar que el fuego alcanzara a otros domicilios.

DESESPERADO INTENTO

Con densas humaredas negras que podían observarse desde algunas cuadras y las llamas arrasando a la vivienda de madera afectada, que promocionaba a otras similares tipo cabañas de la empresa “La Matilda”, se vivieron momentos de pánico por sus consecuencias en el barrio.

Pero el creciente estado de nerviosismo y tensión alcanzó su punto más dramático cuando, de acuerdo a lo informado a EL DIA por allegados a la investigación policial, “una mujer intentó abrir el portón del comercio, mientras a los gritos alertaba de que en la casa posterior a la propiedad incendiada, se encontraban los perritos”.

En ese contexto, su esfuerzo resultó estéril y la suerte de los indefensos animalitos ya estaba echada. Ni los bomberos ni ningun vecino logró llegar hasta ellos para rescatarlos de esa trampa mortal.

Esta desgraciada situación -se indicó en el lugar- impactó emocionalmente tanto a la propietaria de la constructora “La Matilda” como a su hija.

También a los propios habitantes de la zona, ocasionales testigos y comerciantes, que mostraron su desazón.

Extraoficialmente, hubo quienes aseguraron que otros cuatro perritos habrían logrado quedar al margen del dantesco incendio.

En la comisaría tercera se abrió una causa por “incendio y otros estragos”. Interviene la UFI Nº 7.