Mondino durísima con Milei: “O no es muy inteligente o es corrupto”

La exministra de Relaciones Exteriores Diana Mondino reapareció en la escena pública tras su salida del gobierno de Javier Milei y lo hizo metiéndose en la interna libertaria: lanzó fuerte críticas contra el Presidente, al señalar que “o no es muy inteligente o es corrupto”, en relación al caso $LIBRA.
Además, la exfuncionaria nacional deslizó que el mandatario nacional “podría tener algún desequilibrio mental”. Fue duranten una entrevista con el periodista británico Mehdi Hasan.
La excanciller cuestionó que el Presidente haya promocionado en sus redes sociales el lanzamiento de la memecoin, que tras ese movimiento se desplomó estrepitosamente, con grandes pérdidas para los que invirtieron.
Las declaraciones de Mondino se dan varios meses después de haber sido desplazada del Gobierno tras una votación de Argentina en la ONU que condenó el bloqueo económico a Cuba, una postura que iba en contra de la línea ideológica del Presidente.
En otro pasaje de la entrevista, la exfuncionaria se diferenció de sus excompañeros del Gabinete y, al ser consultada sobre si era la más adinerada del equipo de Milei, expresó: “Tal vez aparezca como la más rica del gabinete porque sí declaré, pero no lo soy”.
El periodista le preguntó si coincidía con los dichos del ex asesor presidencial Carlos Rodríguez, quien dijo que se alejó por comportamiento erráticos de Milei. “Sí, Carlos siempre tiene razón”, respondió Mondino.
