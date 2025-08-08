Detuvieron a un joven con el teléfono del estudiante asesinado

El joven de 26 años prendió el celular de Mieres y lo detuvieron / web

Un joven de nacionalidad paraguaya fue detenido ayer, tras haberse encontrado entre sus pertenencias la computadora y el teléfono celular de Pablo Mieres, el estudiante de Biotecnología de la UNLP y secretario estudiantil de la Facultad de Exactas, hallado asesinado en su casa de 115 entre 46 y 47, a mediados del mes de junio pasado.

El sospechoso fue identificado como Ronaldo Alexis Irala Duarte, de 26 años, que quedó vinculado al caso, pero por el delito de encubrimiento.

El arresto se concretó tras una orden judicial del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, a cargo de la UFI Nº 3 de La Plata, y según fuentes del caso el allanamiento se realizó en un domicilio ubicado en 120 entre 603 y 604.

Según surge de la investigación, se trata del hombre que utilizaba el teléfono que le habían robado a Mieres.

Para perpetrar el hecho, en el que también sustrajeron su computadora, lo asesinaron a golpes y lo asfixiaron.

Cabe señalar que como responsable del crimen está detenido Nicolás Damián Arévalo, de 39 años, a quien la Justicia le imputó los cargos de “homicidio doblemente agravado criminis causa en concurso ideal con robo”.

La pesquisa continuó y los investigadores llegaron a Duarte, ya que el celular de Mieres registró actividad en las últimas horas.

Además en el allanamiento realizado por personal de la DDI local se incautó la computadora de Mieres.

La Policía también requisó otros siete celulares, de dudosa procedencia, y una pistola Glock automática calibre 10mm. con número de serie con cargadores para 30 cartuchos y 24 balas aptas para el disparo.