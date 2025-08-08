El Banco Nación sorprendió a sus clientes al aumentar su tasa de interés para los plazos fijos al 34,5%, ubicándose como una de las opciones más competitivas para quienes desean depositar sus ahorros en este método de inversión.

En un contexto de incertidumbre respecto a la inflación y al dólar, muchas entidades financieras han tenido varios movimientos en el último mes y el Banco Nación no fue la excepción. Después de bajar algunos puntos en julio, volvió a subir al 33% y luego se ubicó en el porcentaje que ofrece actualmente.

Plazo fijo Banco Nación: cuánto gano si invierto $3.000.000

El Banco Nación cuenta con un simulador de plazo fijo en su página oficial, lo que facilita conocer las tasas de interés y el monto que se puede obtener al finalizar el plazo. En este sentido, con una inversión de $3.000.000, la ganancia a 30 días es de $3.091.232,88, es decir, una renta de $91.232,88. Sin embargo, lo que llama la atención es que la tasa de interés aumenta al 37%, algo que suele ocurrir cuando los montos a invertir superan cierto límite.

Por otro lado, es importante saber que esta ganancia se obtiene a través de un plazo fijo electrónico o constituido de forma online. La rentabilidad disminuye si se realiza de forma presencial, con un interés de solo $67.808,22.

Entre otras entidades que también subieron sus tasas de interés en los últimos días se encuentra el Banco Galicia, que alcanzó un 36,25%, posicionándose como la opción más rentable entre los bancos con mayor cantidad de depósitos en pesos.

Uno por uno, qué tasa de interés ofrecen otros bancos

Según la información publicada al cierre de ayer por el BCRA, las tasas (TNA) que ofrecen las entidades financieras por depósitos a 30 días son las siguientes:

Banco de la Nación Argentina: 37%

Banco Santander: 33%

Banco de Galicia: 36,25%

Banco Provincia de Buenos Aires: 35% (en Cuenta DNI, 39%)

Banco BBVA: 35%

Banco Macro: 33,5%

Banco Credicoop: 35%

ICBC: 34,6%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 29%

Banco Bica: 37%

Banco CMF: 38%

Banco Comafi: 35%

Banco de Corrientes: 37%

Banco de Formosa: 30%

Banco de la Provincia de Córdoba: 38%

Banco del Chubut: 34,5%

Banco Del Sol: 37,5%

Banco Dino: 29%

Banco Hipotecario: 36%

Banco Julio: 29%

Banco Mariva: 38%

Banco Masventas: 22%

Banco Meridian: 38%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 36%

Banco VOII: 38%

Bibank: 36%

Crédito Regional Cía Financiera: 38%

Reba: 39%