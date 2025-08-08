Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Política y Economía

Banco Nación subió la tasa del plazo fijo: cuánto gano si deposito $3.000.000 por 30 días

Qué tasas ofrecen otras entidades bancarias, según la información del BCRA

Banco Nación subió la tasa del plazo fijo: cuánto gano si deposito $3.000.000 por 30 días
8 de Agosto de 2025 | 08:05

Escuchar esta nota

El Banco Nación sorprendió a sus clientes al aumentar su tasa de interés para los plazos fijos al 34,5%, ubicándose como una de las opciones más competitivas para quienes desean depositar sus ahorros en este método de inversión.

En un contexto de incertidumbre respecto a la inflación y al dólar, muchas entidades financieras han tenido varios movimientos en el último mes y el Banco Nación no fue la excepción. Después de bajar algunos puntos en julio, volvió a subir al 33% y luego se ubicó en el porcentaje que ofrece actualmente.

Plazo fijo Banco Nación: cuánto gano si invierto $3.000.000

El Banco Nación cuenta con un simulador de plazo fijo en su página oficial, lo que facilita conocer las tasas de interés y el monto que se puede obtener al finalizar el plazo. En este sentido, con una inversión de $3.000.000, la ganancia a 30 días es de $3.091.232,88, es decir, una renta de $91.232,88. Sin embargo, lo que llama la atención es que la tasa de interés aumenta al 37%, algo que suele ocurrir cuando los montos a invertir superan cierto límite.

Por otro lado, es importante saber que esta ganancia se obtiene a través de un plazo fijo electrónico o constituido de forma online. La rentabilidad disminuye si se realiza de forma presencial, con un interés de solo $67.808,22.

Entre otras entidades que también subieron sus tasas de interés en los últimos días se encuentra el Banco Galicia, que alcanzó un 36,25%, posicionándose como la opción más rentable entre los bancos con mayor cantidad de depósitos en pesos.

Uno por uno, qué tasa de interés ofrecen otros bancos

LE PUEDE INTERESAR

ARCA aclaró cuántas compras se pueden hacer en Shein o Temu: atención a los requisitos

LE PUEDE INTERESAR

En La Matanza anulan los cambios en el padrón electoral: los motivos

Según la información publicada al cierre de ayer por el BCRA, las tasas (TNA) que ofrecen las entidades financieras por depósitos a 30 días son las siguientes:

Banco de la Nación Argentina: 37%
Banco Santander: 33%
Banco de Galicia: 36,25%
Banco Provincia de Buenos Aires: 35% (en Cuenta DNI, 39%)
Banco BBVA: 35%
Banco Macro: 33,5%
Banco Credicoop: 35%
ICBC: 34,6%
Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 29%
Banco Bica: 37%
Banco CMF: 38%
Banco Comafi: 35%
Banco de Corrientes: 37%
Banco de Formosa: 30%
Banco de la Provincia de Córdoba: 38%
Banco del Chubut: 34,5%
Banco Del Sol: 37,5%
Banco Dino: 29%
Banco Hipotecario: 36%
Banco Julio: 29%
Banco Mariva: 38%
Banco Masventas: 22%
Banco Meridian: 38%
Banco Provincia de Tierra del Fuego: 36%
Banco VOII: 38%
Bibank: 36%
Crédito Regional Cía Financiera: 38%
Reba: 39%

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Cuenta DNI subió la tasa de interés de sus plazos fijos al 39%: cuánto rinde en un mes si depositas $1.000.000
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

En medio de sus internas, el PRO enfrenta el dilema de la supervivencia

Facturas truchas en La Plata: la trama de un negocio con “montañas de dinero”

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes ante Independiente Rivadavia

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Godoy Cruz

Crece el escándalo de la pistola en el Grand Bell

La Provincia reanuda hoy la paritaria con estatales y docentes, que esperan una oferta salarial

Día Internacional del Orgasmo Femenino: una reivindicación del derecho de las mujeres a gozar del sexo

El drama de Julieta Prandi, que expuso su dolor “Me robaron años de vida”
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes ante Independiente Rivadavia

Estudiantes lo ganó de principio a fin: un triunfo más que convincente ante Independiente Rivadavia

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Godoy Cruz

La Provincia reanuda hoy la paritaria con estatales y docentes, que esperan una oferta salarial

VIDEO. Gimnasia golpeó justo y sumó tres puntos vitales ante Godoy Cruz

Eduardo Domínguez dijo que “el convencimiento del equipo es fundamental” y habló de Marcos Rojo

La dirigencia le respondió a la intimación de Pellegrino

Día Internacional del Orgasmo Femenino: una reivindicación del derecho de las mujeres a gozar del sexo
Últimas noticias de Política y Economía

ARCA aclaró cuántas compras se pueden hacer en Shein o Temu: atención a los requisitos

En La Matanza anulan los cambios en el padrón electoral: los motivos

El Presidente y una foto polémica para arrancar la campaña electoral

Avanza el partido de los gobernadores: definen candidatos en Provincia
Espectáculos
Vacaciones de invierno infernales: hicieron estallar las discusiones entre Fabián Cubero y Nicole Neumann
La primera boda gay del fútbol español: todas las fotos del celebrado enlace
Después de los 85: Alberto Cormillot aseguró que sigue activo sexualmente 
"La actual esposa de Contardi era su carcelera": sorprendente revelación sobre el martirio de Prandi
¡Provocame!: el romance de Chayanne y el público argento
Policiales
Entradera en un barrio privado de La Plata: detuvieron a un remisero que llevó a los delincuentes 
Tocaron timbre, no abrieron y quisieron meterse a la casa en Olmos: la policía logró atraparlos
Facturas truchas en La Plata: la trama de un negocio con “montañas de dinero”
Mueren 8 perritos por un incendio en una constructora de Los Hornos
Hay un sospechoso por el crimen que lleva 40 años
Información General
A 51 años de la renuncia de Nixon: el día que el escándalo Watergate derrumbó a un presidente
Julio de 2025: el tercero más caluroso en el mundo
Día Internacional del Orgasmo Femenino: una reivindicación del derecho de las mujeres a gozar del sexo
Prueban que posponer el placer reduce la felicidad
Los números de la suerte del sábado 08 de enero de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
El Boca de Riquelme: cimbronazos, el síndrome del "jugador triste" y la necesidad de resultados inmediatos
Estudiantes lo ganó de principio a fin: un triunfo más que convincente ante Independiente Rivadavia
Firmeza para el DT y voto de confianza para pibes que estuvieron a la altura
VIDEO. Gimnasia golpeó justo y sumó tres puntos vitales ante Godoy Cruz
Orfila está construyendo un Lobo menos ingenuo y sus hinchas lo celebran

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla