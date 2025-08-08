Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Opinión |Editorial

Justificados reclamos de usuarios al ferrocarril Roca por la terminal en Tolosa

8 de Agosto de 2025 | 03:30
Bien se reflejó en este diario que los pasajeros de la Región del tren Roca están viviendo una pesadilla, ya que las formaciones no llegan a la terminal de La Plata sino que se detienen en Tolosa, a raíz de las obras de renovación de las vías en el tramo que une a esa estación con la Terminal de 1 y 44.

Como se sabe, el problema surgió a partir de una obra programada por Ferrocarriles Argentinos que, sin embargo, se desentendió de lo que ocurre con estos pasajeros, sobre todo los que llegan de Constitución y se ven obligados a bajar a unas 20 cuadras de la Terminal platense. Tramo que, desde luego, se ven obligados también a transitar quienes viajen hacia la ciudad de Buenos Aires.

Por lo pronto, las primeras distancias a recorrer a pie por los pasajeros deben hacerlas sobre un verdadero fangal. En ese terreno barroso que los más jóvenes, acaso, puedan sortear con mayor facilidad, los adultos mayores se encuentran con serias dificultades. Ni hablar si el usuario del servicio del Roca sufre de alguna discapacidad física.

Según se informó, la Comuna platense le pidió a la empresa Trenes Argentinos que brindara alguna solución alternativa. La solicitud estuvo fundamentada en que la suspensión del servicio ferroviario puede generar un desborde en los medios de transporte habituales, con saturación de las líneas de colectivos interurbanos, demoras significativas y condiciones de viaje inadecuadas para los vecinos que dependen diariamente del tren para sus traslados.

Se dispuso al mismo tiempo un refuerzo de los ramales de la línea de ómnibus Norte que unen la intersección de Avenida 1 y 44 con la estación Tolosa, bajo el objetivo de mitigar los inconvenientes y garantizar mayor frecuencia en los traslados hacia la cabecera provisoria del servicio ferroviario.

Por su parte, la Defensoría Ciudadana local, a través de su titular, informó que pidió al presidente de Trenes Argentinos que dé “una solución inmediata que subsane o brinde una medida paliativa a los usuarios del ramal Roca”. La funcionaria cuestionó que “la empresa tampoco ha previsto ni ha evaluado la instalación de rampas transitorias para facilitar el ascenso y descenso de personas con discapacidad motriz, madres con cochecitos de bebés o niños con dificultades de movilidad”.

La obra que se realiza, por necesaria que sea, corresponde a trabajos de mantenimiento de la línea Roca y se desprende, por consiguiente, que las modificaciones en la prestación del servicio a que obligan esos trabajos deben ser absorbidas, en sus consecuencias, por la empresa ferroviaria.

Es la empresa a cargo del Roca, la que debe ocuparse de prever las consecuencias de las obras que ejecuta adoptando todas aquellas medidas que le permitan a los pasajeros –sin que estos deban pagar ningún costo ni realizar azarosas caminatas-, llegar a su destino. De modo que los reclamos de los pasajeros y de los organismos municipales se encuentran plenamente justificados.

 

