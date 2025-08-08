Entradera en un barrio privado de La Plata: detuvieron a un remisero que llevó a los delincuentes
El entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, valoró el nivel de Estudiantes tras la victoria ante Independiente Rivadavia y destacó que continúan en crecimiento. Y dejó en claro el cambio en estos partidos: “Lo que rescato es el convencimiento de los jugadores, a la hora de salir al campo de juego. Teníamos una situación adversa y los jugadores creen en ellos. Se están preparando y se está logrando una unión que se tiene que consolidar. Son buenos jugadores, pero me parece que el convencimiento y la determinación son para valorar. Hay que seguir mejorando”.
Después se refirió a la primera titularidad de Amondarain: “Mikel, más allá de su nerviosismo por el debut, jugó natural. Lo hizo muy bien y se entendió con el Ruso y con Cristian. Nos ilusiona, es un chico y tiene que seguir trabajando. Hay que tener los pies sobre la tierra”.
Sobre la cantidad de juveniles que tiene el plantel, destacó: “Tenemos menos jugadores de experiencia y que precisamos de los chicos. Román está consolidado, pero hace dos años que está nosotros. Fabricio jugó bien, pero hace un año y medio con nosotros. No es de un día para el otro. Hace un año y medio, Mikel entrena con nosotros y jugó en reserva muchísimo tiempo. Se consolidó en esta pretemporada, pero no es de un día para otro. Que los juveniles vivan estas situaciones, los van a hacer crecer. Tienen que seguir creciendo y madurando. Estamos buscando un equilibrio entre los jugadores de experiencia y la juventud”.
Sobre la crisis que tuvo el equipo, destacó: “Mintieron sobre una situación y no nos juramentamos nada. Los chicos tenían que jugar a la pelota y creer en ellos. Tenemos que consolidar un equipo para ser mucho mejor y las condiciones están, con los grandes y la juventud. Con la presión del contexto, el equipo jugó bien en estos partidos”.
Sobre el supuesto interés por Marcos Rojo, quien no seguirá en Boca, señaló: “Ya lo manifesté y lo comenté. Los exjugadores del club, siempre son recibidos. Y va a depender de ellos. Si viene, no lo voy echar, porque Marcos tiene trayectoria. Pero nosotros estamos bien y le quedemos dar el espacio a Valente”.
Además se refirió a la situación de Palacios, ante la posibilidad de jugar en Europa: “Es difícil ponerse en el lugar de Tiago Palacios. Pero el está contento si se tiene que quedar o si se va a Europa, por el salto económico. si se llega a dar, va a ser bueno para él. Y si se queda, va a estar muy feliz porque está cómodo. Lo vamos a tener para estos partidos”.
Tras el triunfo ante Independiente Rivadavia, Santiago Ascacibar valoró el partido del equipo más allá del sufrimiento del final. Además dejó en claro que seguirá en Estudiantes, más allá del interés de Boca.
“Con ese penal, a ellos le dio la sensación de poder buscar el partido. Hicimos un buen partido y tuvimos situaciones para hacer más goles”, destacó el Ruso. Además valoró el buen momento del Pincha: “Necesitábamos esta reacción desde lo anímico y lo mental. Lo veníamos trabajando y ahora lo estamos mostrando”.
Sobre el llamado de Riquelme para llevarlo al Xeneize, fue contundente: “Leí el rumor de Boca. No sabía mucho y salió en varios lados. Yo tengo la cabeza puesta acá, arrancó el año para este sueño que todos tenemos. Tengo la cabeza en el partido del miércoles”.
