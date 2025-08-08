"La actual esposa de Claudio Contardi era su carcelera": sorprendente revelación de Luis Ventura por el martirio de Julieta Prandi

La Provincia reanuda hoy la paritaria con estatales y docentes, que esperan una oferta salarial
La Provincia reanuda hoy la paritaria con estatales y docentes, que esperan una oferta salarial
El juicio oral que Julieta Prandi le inició a Claudio Contari por abuso sexual reiterado con acceso carnal agravado ya comenzó.
Se filtró: escalofriante imagen de Julieta Prandi durante el juicio contra Claudio Contardi
Así, en la primera jornada, el empresario dio su testimonio y ahogado en llanto, desmintió las acusaciones de su ex mujer y aseguró que ella sólo perseguía un fin económico.
Por su parte, Julieta también declaró y su testimonio fue desgarrador.
Allí, Luis Ventura reveló detalles que vivió con la modelo en la época en la que él era director de Paparazzi. Entre otras cosas, dijo que fue testigo de uno de los ataques de pánico de Prandi y remarcó que sí había notado el exceso de control al que estaba sometida.
Pero lo más impactante llegó después: "Contardi está hoy en pareja con Cinthia Santillán, con quien acaba de tener una hijita. En algún momento, él la mandaba a la casa en la que vivía con Julieta para que cuidara a los hijos que tenía con la modelo y de paso, informara de los movimientos".
Según Luis Ventura, el empresario mantenía una relación paralela con la que hoy es su esposa que a la par era 'utilizada' para controlarla: "Era su carcelera", cerró el periodista.
