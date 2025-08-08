Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |En el templo de 44 entre 29 y 30

Con fe, una multitud pidió trabajo a San Cayetano

Hubo vigilia, peregrinación, procesión y misas durante toda la jornada, que estuvo marcada por la espranza y el pedido de pan y trabajo

Con fe, una multitud pidió trabajo a San Cayetano

La celebración estuvo atravesada por la devoción y las dificultades económicas / Nicolás Braicovich

8 de Agosto de 2025 | 03:29
Edición impresa

Como cada 7 de agosto, miles de fieles se congregaron en el santuario de San Cayetano, situado en 44 entre 29 y 30 para conmemorar la festividad del Santo Patrono del Pan y el Trabajo.

Las actividades comenzaron el miércoles por la noche y se extendieron a lo largo de toda la jornada de ayer, con misas durante todo el día.

Feligreses y vecinos con espigas y estampitas, se acercaron con fe para participar de las distintas actividades, en una tradición que se renueva cada año para pedir y agradecer por el pan y el trabajo.

En diálogo con este diario, los fieles renovaron sus pedidos y expresaron su gratitud.

“Soy de agradecer, porque desde los 18 años que laburo y nunca me faltó el trabajo”, comentó una fiel.

Juan Diego, quien se encontraban en las inmediaciones de la parroquia donde se desarrollan las actividades, comentó: “San Cayetano es el patrono del pan y del trabajo. Yo soy de Colombia, pero fue muy linda la experiencia de caminar ayer a la noche”.

En el marco de la crisis económica en el país, la situación que atraviesa la población no pasó inadvertida: “En el brillo de las personas que están, siempre hay un reflejo de la esperanza. Creo que el pueblo argentino nunca pierde la esperanza, porque Dios es la esperanza que nos mantiene vivos. Tal vez hay gente que no cree y siempre se acerca, para sembrar esa semilla de esperanza. Lo que a Dios le pidamos, siempre lo multiplica”, agregó.

La celebración comenzó el miércoles por la noche con la tradicional vigilia. Alrededor de las 20, los feligreses se convocaron en la parroquia San Benito, en Lisandro Olmos, desde donde partieron en peregrinación por avenida 44 hasta el santuario emplazado en la intersección con calle 30.

Por la tarde, bajo el lema ‘Con San Cayetano se celebró la dignidad del trabajo’, la comunidad participó de la tradicional procesión con la imagen del santo, que recorrió las calles cercanas al templo entre rezos y cantos, elevando oraciones por los distintos sectores del trabajo. La movilización también tuvo representación de los sindicatos integrados en la CGT regional.

Luego, el arzobispo Gustavo Carrara acompañó la peregrinación y presidió la Santa Misa, en la que ofreció una oración especial “por el trabajo, el respeto a la dignidad del trabajador y el poder llevar el pan a la mesa de los hijos”, dijo.

“Cuando pedimos por pan, pedimos por justicia. No es posible que haya gente que no tenga para comer y vivir con dignidad”, indicó Carrara. Sobre la fe que se expresó concluyó que: “La oración de los peregrinos a San Cayetano es una oración solidaria, no se pide solo por uno sino por la familia, por el barrio y por la patria”.

 

Multimedia

La celebración estuvo atravesada por la devoción y las dificultades económicas / Nicolás Braicovich

El arzobispo Gustavo Carrara presidió la misa central / N. Braicovich

