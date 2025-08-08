La Provincia reanuda la paritaria con los gremios

El gobierno de la Provincia convocó nuevamente hoy a los gremios que representan a los estatales y docentes bonaerenses en el marco de la negociación paritaria. Será el segundo encuentro que mantienen esta semana, luego del que se realizara el martes pasado.

El llamado es para las 13 y 15 horas, respectivamente. Si bien no lo confirmaron, a diferencia del primer encuentro éste sería de manera virtual.

Como se publicó en EL DIA, los funcionarios no acercaron una propuesta concreta de aumento en la paritaria del martes. Hubo, en cambio, alguna aproximación respecto de lo que podría ser una oferta ya que la representación estatal habló de una mejora en dos cuotas a pagar con los salarios de septiembre y octubre.

Los representantes sindicales recogieron el guante y reclamaron que una parte de la suba se liquide ya, con los sueldos de agosto que los trabajadores estatales cobrarán los primeros días del mes que viene.

Es una posibilidad que fue tomada por el Gobierno y que podría terminar siendo aceptada. En primer lugar, porque urge una recomposición de los salarios sin más demora. Pero además, porque la suba, en términos políticos, se pagaría unos días antes de las elecciones del 7 de septiembre.

En ese marco, no se descarta que hoy pudiera redondearse alguna oferta concreta. Si se aplicara con los sueldos de este mes, queda apenas una semana para poder liquidarla.

Además, los sindicatos reclaman una resolución urgente para que también el Instituto de Previsión Social pueda pagar la mejora a los jubilados y pensionados.

Otro de los planteos de los sindicatos tiene relación con que haya un tratamiento especial para algunos sectores de la administración que tienen los sueldos más retrasados. Puntualmente, mencionan a los auxiliares de Educación. Por eso, se habló desde un porcentaje mayor que para el resto o, en su defecto, del pago de algún tipo de bonificación adicional.

Además, los sindicatos quieren que la totalidad de la mejora impacte sobre los sueldos básicos, de modo que empuje bonificaciones o la antigüedad, atados a ese concepto salarial.

Finalmente, mientras se espera la propuesta de aumento, los gremios lograron que la Provincia dispusiera que la mejora se calcule tomando como base los salarios del mes de julio. De esta forma, el impacto porcentual será mayor ya que se venía tomando como parámetro los salarios de marzo.