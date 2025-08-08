Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |El lado B de la causa de la contadora Natalia Foresio

Facturas truchas: un negocio con “montañas de dinero”

Según la Justicia Federal de La Plata, al procesar a tres empresarios como parte activa en una asociación ilícita fiscal, el esquema de desvío de fondos, por sus volúmenes, muestra características pocas veces vista

Facturas truchas: un negocio con “montañas de dinero”

La contadora Natalia Foresio, pieza angular en la trama ilegal / web

8 de Agosto de 2025 | 03:45
Edición impresa

La causa de las facturas truchas es un escándalo sin precedentes en la Ciudad. Por la ingeniería financiera y, sobre todo, por los volúmenes de dinero que generó hacia destinos todavía no aclarados.

En el auto de procesamiento de los empresarios Juan Manuel Formino, José María Spinelli y Joaquín Nicolás Hoz, que mantenían aceitados vínculos con la gestión municipal anterior, el juez Ernesto Kreplak expuso en detalle la trama de la asociación ilícita fiscal, en la que tiene un papel central la contadora Natalia Romina Foresio, que es hoy por hoy la única persona detenida por este caso.

Dijo el magistrado: “Los vínculos personales y comerciales que han quedado evidenciados entre las firmas y personas físicas aquí involucradas resultan ilustrativos para comprender el diseño, desarrollo y ejecución de las maniobras que la asociación ilícita llevó a cabo.

Estas no se limitaron al entramado de facturación apócrifa ya exhibido sino que indican la existencia de operaciones centradas en un círculo cerrado y controlado de sociedades y personas físicas ligadas entre sí por lazos de amistad, confianza personal y, en numerosos casos, por vínculos familiares directos. En todos los casos la contadora siempre resultó ser Natalia Romina Foresio”.

OBJETIVO CRIMINAL

Siguió el juez: “Dicho esquema fue deliberadamente estructurado con el propósito de crear una fachada de legalidad a cada una de las empresas que intervinieron, con el objetivo de que esto permitiera simular operaciones comerciales inexistentes, encubrir el verdadero origen de fondos, y así facilitar tanto la evasión fiscal como otras maniobras típicas del lavado de activos”.

Para Kreplak, “el millonario ingreso de dinero en efectivo tanto en las cuentas de Bakim SRL como de Captain Hop SAS sin justificación real y cuyo origen es absolutamente sombrío revela la puesta en circulación de fondos proveniente de ilícitos”.

LE PUEDE INTERESAR

Mueren 8 perritos por un incendio en una constructora de Los Hornos

LE PUEDE INTERESAR

Hay un sospechoso por el crimen que lleva 40 años

“Entre otros indicios delictivos, como ser la propia evasión de Bakim SRL mediante utilización de proveedores apócrifos, y la presumible utilización de la cuenta bancaria radicada en el Banco Macro para la intermediación financiera no autorizada, ya que conforme se identificó se han librado miles y miles de cheques a destinatarios inciertos, encontrándose su saldo sistemáticamente en negativo, sin explicación”, destacó el fallo.

Bakim SRL, empresa insignia en el entramado investigado, pertenece a Juan Manuel Formino, según determinó Kreplak y su equipo de investigación, aunque Spinelli parecía tener manejo también de la firma y su giro comercial.

“Montañas de dinero”

Dicha empresa “ganó la primera licitación -en 2020- con la Municipalidad de La Plata para el suministro de alimentos escolares” y pasó de tener una facturación de 200.000 pesos a otra de un millón y medio de dólares, expresa el documento judicial.

En 2021, el volumen de dinero creció a 6 millones de dólares, aunque también agregó como cliente a la Municipalidad de Lanús.

En 2022, en tanto, según datos oficiales fueron 9,7 millones de dólares entre ambas comunas.

En 2023 bajó a 4,6 millones de esa misma moneda y en 2024 subió a más de 8 millones.

Por último, en respuesta a las explicaciones vertidas por los acusados, de que con el dinero propio se puede hacer lo que se quiera, el magistrado respondió con firmeza: “La responsabilidad penal en materia económica y tributaria no se exime con argumentos subjetivos o apelaciones genéricas al uso libre del patrimonio, sino que exige la acreditación concreta de la licitud de los fondos involucrados, conforme los principios de trazabilidad y debido control exigidos por la normativa vigente”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

De comida en mal estado a onerosos aportes al fútbol
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fundamental triunfo de Gimnasia ante Godoy Cruz 2 a 1 con Panaro como figura

La Cámara Nacional Electoral rechazó los cambios en el padrón en el principal distrito bonaerense

El infierno por una foto: la historia de una joven platense y la violencia sexual digital que la marcó para siempre

Estudiantes superó la prueba con algunos suplentes: venció 2 a 1 a Independiente de Mendoza e irá confiado a Asunción

¿Habrá oferta sobre la mesa? Paritarias bonaerenses: Provincia convocó nuevamente a los gremios

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata
+ Leidas

Uno por uno - Estudiantes

De principio a fin: un triunfo más que convincente

Golpeó justo: el Lobo sumó tres puntos vitales

Sandro, el nieto de Fidel Castro que es influencer y agita las redes en Cuba

Mondino durísima con Milei: “O no es muy inteligente o es corrupto”

Firmeza para el DT y voto de confianza para pibes que estuvieron a la altura

Camiseta que lo emocionó en un duro momento

Orfila está construyendo un Lobo menos ingenuo y sus hinchas lo celebran
Últimas noticias de Policiales

Mueren 8 perritos por un incendio en una constructora de Los Hornos

Hay un sospechoso por el crimen que lleva 40 años

Crece el escándalo de la pistola en el Grand Bell

Detuvieron a un joven con el teléfono del estudiante asesinado
La Ciudad
Con fe, una multitud pidió trabajo a San Cayetano
Jubilados, endeudados: cuando el préstamo y la tarjeta asfixian
Otro zorro en el Centro: ahora en la Legislatura
Más de un centenar de científicos del mundo, reunidos en el Planetario
Con la renovación, los manteros de Parque Saavedra serán relocalizados
Deportes
De principio a fin: un triunfo más que convincente
Firmeza para el DT y voto de confianza para pibes que estuvieron a la altura
Golpeó justo: el Lobo sumó tres puntos vitales
Orfila está construyendo un Lobo menos ingenuo y sus hinchas lo celebran
Tigre recibe al Globo; Newell’s-C. Córdoba y Lanús, ante Talleres
Espectáculos
¡Provocame!: el romance de Chayanne y el público argento
Soledad Villamil: “Con la música se abren los corazones”
Los Caniggia, en guerra Alex y Charlotte no se pueden ni ver
Prandi, expuso su dolor “Me robaron años de vida”
¿Nuevo amor?: Laurita, vinculada con un deportista
Información General
Julio de 2025: el tercero más caluroso en el mundo
Día Internacional del Orgasmo Femenino: una reivindicación del derecho de las mujeres a gozar del sexo
Prueban que posponer el placer reduce la felicidad
Los números de la suerte del sábado 08 de enero de 2025, según el signo del zodíaco
Vamos, Manaos: de distribuir una marca que hizo feliz a Estudiantes al mundo del gin tonic

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla