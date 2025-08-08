Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Se conocieron nuevos detalles del incidente

Crece el escándalo de la pistola en el Grand Bell

En las últimas horas, el acusado designó a dos conocidos abogados para que ejerzan su defensa en la causa por amenazas

Crece el escándalo de la pistola en el Grand Bell

La Policía allanó la casa del broker inmobiliario en el Grand Bell/web

8 de Agosto de 2025 | 03:42
Edición impresa

Con el correr de las horas, dentro del country Grand Bell de City Bell no se habla de otra cosa que del incidente que llevó a un martillero a agarrar del cuello al hijo adolescente de un funcionario judicial de Quilmes, molesto porque estuvo tirando pirotecnia en horas de la madrugada y no dejaba dormir a los vecinos. Incluso, según graficaron testigos, le puso una pistola 9 milímetros en la cabeza, para proferirle amenazas de muerte.

Quien denunció el caso fue el padre de la víctima, de quien se supo por fuentes de la pesquisa que, antes de asumir la función judicial, tuvo un paso por el Servicio Penitenciario bonaerense, entre enero de 2012 y agosto de 2013 y el Ministerio de Justicia provincial.

Siempre en base a los datos aportados por los mismos voceros, después pasó a trabajar en la profesión liberal como abogado de Cristóbal López y del Grupo Indalo, integró sociedades vinculadas y hasta supo alquilar el departamento donde vivió Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta.

Respecto del incidente, el acusado, identificado como Tomás Fredriks (27), está sospechado de ser autor penalmente responsable de los delitos de “amenazas y lesiones leves”, en una causa que investiga la fiscal en turno de La Plata, Virginia Bravo, con conocimiento de la jueza de garantías Marcela Garmendia.

Por eso ya designó a dos reconocidos penalistas para que lo defiendan. Se trata de Alfredo Gascón y Miguel Molina, quienes, acreditada la propuesta en el expediente, podrán tener acceso a toda la prueba de cargo.

Se especula que lo sucedido quedó registrado en varias cámaras del predio y también en las domiciliarias, por lo que ese material ya está siendo relevado por personal policial.

LE PUEDE INTERESAR

Detuvieron a un joven con el teléfono del estudiante asesinado

LE PUEDE INTERESAR

Hizo de un infierno una experiencia para educar

Cabe recordar que la casa de Fredriks fue allanada y de allí secuestraron una pistola 9 milímetros y 166 municiones de idéntico calibre.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fundamental triunfo de Gimnasia ante Godoy Cruz 2 a 1 con Panaro como figura

La Cámara Nacional Electoral rechazó los cambios en el padrón en el principal distrito bonaerense

El infierno por una foto: la historia de una joven platense y la violencia sexual digital que la marcó para siempre

Estudiantes superó la prueba con algunos suplentes: venció 2 a 1 a Independiente de Mendoza e irá confiado a Asunción

¿Habrá oferta sobre la mesa? Paritarias bonaerenses: Provincia convocó nuevamente a los gremios

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata
+ Leidas

Uno por uno - Estudiantes

De principio a fin: un triunfo más que convincente

Golpeó justo: el Lobo sumó tres puntos vitales

Mondino durísima con Milei: “O no es muy inteligente o es corrupto”

Sandro, el nieto de Fidel Castro que es influencer y agita las redes en Cuba

Firmeza para el DT y voto de confianza para pibes que estuvieron a la altura

Orfila está construyendo un Lobo menos ingenuo y sus hinchas lo celebran

Camiseta que lo emocionó en un duro momento
Últimas noticias de Policiales

Facturas truchas: un negocio con “montañas de dinero”

Mueren 8 perritos por un incendio en una constructora de Los Hornos

Hay un sospechoso por el crimen que lleva 40 años

Detuvieron a un joven con el teléfono del estudiante asesinado
La Ciudad
Con fe, una multitud pidió trabajo a San Cayetano
Jubilados, endeudados: cuando el préstamo y la tarjeta asfixian
Otro zorro en el Centro: ahora en la Legislatura
Más de un centenar de científicos del mundo, reunidos en el Planetario
Con la renovación, los manteros de Parque Saavedra serán relocalizados
Deportes
De principio a fin: un triunfo más que convincente
Firmeza para el DT y voto de confianza para pibes que estuvieron a la altura
Golpeó justo: el Lobo sumó tres puntos vitales
Orfila está construyendo un Lobo menos ingenuo y sus hinchas lo celebran
Tigre recibe al Globo; Newell’s-C. Córdoba y Lanús, ante Talleres
Espectáculos
¡Provocame!: el romance de Chayanne y el público argento
Soledad Villamil: “Con la música se abren los corazones”
Los Caniggia, en guerra Alex y Charlotte no se pueden ni ver
Prandi, expuso su dolor “Me robaron años de vida”
¿Nuevo amor?: Laurita, vinculada con un deportista
Información General
Julio de 2025: el tercero más caluroso en el mundo
Día Internacional del Orgasmo Femenino: una reivindicación del derecho de las mujeres a gozar del sexo
Prueban que posponer el placer reduce la felicidad
Los números de la suerte del sábado 08 de enero de 2025, según el signo del zodíaco
Vamos, Manaos: de distribuir una marca que hizo feliz a Estudiantes al mundo del gin tonic

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla