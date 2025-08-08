Actividades: presentación de libro y garaje solidario

CONTACTOS

Garaje solidario en Los Hornos

En el Rotary Los Hornos (calle 134 y 60) se realizará hoy entre las 10 y las 18 un garaje solidario. Se podrá encontrar ropa, libros, artículos varios. También habrá sorpresas a precios bajos y por el Día del Niño habrá variedad de juguetes.

Presentación de libro

El 20 de agosto a las 19 se presentará “Punta Lara”, la segunda novela de la escritora platense, Malena Escobar O’Neill. Habrá música en vivo y conversatorio con periodistas de la Ciudad. El evento se llevará a cabo en un centro cultural ubicado en calle 48 entre 11 y 12, con entrada libre y gratuita.

Baile en Capital Chica

El domingo 24 de agosto, al mediodía, se llevará a cabo una jornada a puro baile en el Club Capital Chica (66 entre 156 y 157). Se realizará un evento con shows en vivo de Jaque mate, Hugo Barrera y Víctor y su conjunto. A cargo de la organización estará el club con Héctor Alippi y los amigos con FM Cualidades 93.9.

Feria en City Bell

En el Club Atlético City Bell (Cantilo entre 13c y Diagonal 3) se realizará la tradicional feria artesanal edición Día del Niño, el sábado 16 de agosto de 11 a 20 y el domingo 17 de 12 a 19. Más info: 2216548004.