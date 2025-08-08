Golpeó justo: el Lobo sumó tres puntos vitales

Mendoza (env. especial)

Las viñas de Orfila siguen dando frutos. Un equipo sólido, solidario, que tiene claras sus limitaciones, supo golpear en los momentos justos y derrotó con justicia a Godoy Cruz. Si bien pasó algún susto en el final por jugar demasiado tiempo cerca de Insfrán, el Lobo logró la ventaja en la primera mitad con los goles de Manuel Panaro y Marcelo Torres para después defender esa ventaja con uñas y dientes hasta el final. Y algún mérito debe tener Orfila, que tomó un equipo destruido anímicamente para transformarlo en un conjunto de hombres que sabe defender una idea futbolística basada en el pragmatismo y en aprovechar los momentos del partido.

La primera acción de la tarde en la Bodeguita fue favorable al local. Antes del minuto de juego, Santino Andino encontró espacio para la corrida por izquierda, nadie lo acompañó por adentro y terminó con un remate -mitad centro, mitad al arco- que controló en lo alto Nelson Insfrán. Aunque sin encontrar claridad, Godoy Cruz trató de acorralar cerca de su área al Lobo, que tuvo muchas dificultades para alejar el peligro de la zona defensiva.

Ese buen inicio del Tomba se fue diluyendo con el paso de los minutos. El juego se volvió impreciso, con el equipo de Solari intentando con centros constantes y el Lobo apostando permanentemente a la velocidad de sus extremos. Así, el partido se hizo andino y con pocas virtudes más allá del predominio de Godoy Cruz, más ambicioso, dueño del campo y de la iniciativa.

Pasados los 20 minutos sorprendió Juan Manuel Villalba, quien apareció en la puerta del área en posición de remate, pero su disparo salió mordido a las manos del arquero Franco Petroli. Fue un aviso del equipo tripero, que comenzó a encontrar cierto desequilibrio con Jeremías Merlo, recostado sobre el sector derecho.

Desde una pelota quieta tras una infracción sobre Merlo, Gimnasia pidió penal por una supuesta mano de un defensor tombino. Desestimada la acción por el VAR, Echevarría hizo jugar rápido el lateral para el Lobo, los defensores se durmieron y tras un rebote, Manuel Panaro convirtió el 1-0. El partido entró en una vorágine de 120 segundos de locura, porque sacó del medio Godoy Cruz y Auzmendi tuvo un remate en el palo. Y en la acción siguiente, desbordó Panaro por la izquierda, tiró el centro y Marcelo Torres aprovechó el desconcierto defensivo para poner de cabeza el 2 a 0, una ventaja impensada para el Tripero en media hora de juego.

El nerviosismo se hizo dueño del equipo mendocino, que pudo descontar con un remate de González que salió cerca. Con orden, Gimnasia intentó manejar la pelota y, cuando no pudo, intentó que las acciones del rival terminasen en centros intrascendentes para que Insfrán mostrase su presencia en el juego aéreo.

Y en el final el Lobo casi amplia la ventaja, porque Briasco se fue solo por la derecha, hizo todo bien y le sirvió el gol a Nicolás Garayalde, que empujó la pelota dentro del arco. Sin embargo, el Beto había picado en campo rival, por lo que -justamente- el árbitro convalidó el fuera de juego.

En el segundo tiempo, el cuestionado Solari metió tres cambios y Godoy Cruz salió a buscar el descuento. Hubo un disparo de Poggi que se fue cerca del caño derecho de Insfrán. Más allá del ímpetu local y de la búsqueda de Andino, no fue claro para atacar. Por eso, siempre apareció una pierna tripera para rechazar y una camiseta mens sana para ganar las pelotas divididas.

Pasados los 15 minutos, Orfila armó una línea de cinco defensores con el debut de Germán Conti y buscó más velocidad con el colombiano Piedrahíta. Salieron Jeremías Merlo y Marcelo Torres, ambos amonestados.

Gimnasia achicó los espacios lo más posible, con un dibujo 5-4-1 con Norberto Briasco como llanero solitario para un improbable contragolpe. Recién sobre la media hora del segundo tiempo, un remate a colocar de Andino pasó cerca del ángulo superior izquierdo del arco de Insfrán. Fue la primera acción de verdadero peligro para el arco visitante, aunque el Lobo apostó más a la inoperancia del rival y sus limitaciones para atacar que a sostener el rendimiento de la primera etapa, cuando se defendió en otro sector del campo.

Por eso, el Bodeguero empezó a coquetear con el descuento. Un remate de Montoya, desviado por un defensor Tripero, casi termina en gol en contra. Si existe algo como intentar cerrar el juego, ingresaron Augusto Max y Bautista Merlini por Garayalde y Panaro. Cambios para aguantar el resultado ante un rival muy tibio.

Nelson Insfrán mostró toda su solidez al atajar sin dar rebote un disparo alto del Indio Fernández. Incluso, por momentos, el equipo pudo elaborar algunas series de pases a partir del ingreso de Merlini. Sobre el final, Rodrigo Auzmendi pudo quebrar la resistencia del arquero tripero para poner el 2-1 cuando se jugaba tiempo de descuento.

El final fue con sufrimiento, porque el Lobo se expuso a un error de que se le escapara la victoria. Por eso, el festejo ante un foul en ataque a Giampaoli anticipó el desahogo de un equipo al que todo le cuesta y por eso se valora, aunque está vez la decisión jugar el segundo tiempo cerca del arco propio casi le trae un dolor de cabeza. El Lobo ganó su segundo partido de visitante y se alejó de la zona caliente de la Tabla Anual. La construcción futbolística, por ahora, puede esperar, pero queda claro que Orfila le dio al equipo una impronta que no tenía.

Debut El de Germán Conti con la camiseta de Gimnasia. Llegó al Lobo tras su último paso en Racing. Firmó contrato hasta junio de 2026. En relación al partido, tuvo un trabajo prolijo y correcto. Algunos despejes, pero sin inconvenientes.