Política y Economía |La Cámara Nacional electoral cuestionó al juez Alejo Ramos padilla

En La Matanza: anulan los cambios en el padrón electoral

Fue a raíz de dos presentaciones, una de la intendencia del distrito y la otra, del Gobernador. Para el tribunal bonaerense, las modificaciones fueron “extemporáneas”

En La Matanza: anulan los cambios en el padrón electoral

Corcuera, Dalla Via y Bejas de la cámara nacional electoral/web

8 de Agosto de 2025 | 03:45
Edición impresa

La Cámara Nacional Electoral dispuso ayer que queden sin efecto los recientes cambios en el padrón electoral de La Matanza, efectuados por el juez federal con competencia electoral de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla.

Se trata de una decisión que afecta a más de un millón de votantes, cerca del 80% de los 1.332.000 electores nacionales de este municipio, donde hay más de 400 escuelas y centros de votación.

La decisión de los jueces electorales abre la posibilidad de que otros distritos de la provincia de Buenos Aires, afectados por los cambios anunciados por el juez Ramos Padilla, accionen en el mismo sentido.

Todo, a treinta días de las elecciones provinciales del 7 de septiembre próximo donde se eligirán diputados y senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en el territorio bonaerense.

La resolución se produce a raíz de dos presentaciones, una por la Municipalidad de La Matanza y la otra por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Los jueces del Tribunal, Daniel Bejas, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera emitieron una resolución en virtud de lo ya decidido a fines de 2024, sobre el proyecto de modificación de circuitos electorales que debía “posponer para su tratamiento una vez concluido el proceso electoral nacional”.

En este contexto, entendieron que el reciente cambio de los establecimientos de votación en esa jurisdicción “es extemporáneo e imprevisto, dado que el juez federal había resuelto que convocaría a las agrupaciones políticas a una audiencia presencial para tratar la cartografía electoral de La Matanza, una vez concluido el proceso electoral del año 2025”.

Para la Cámara Nacional Electoral, resulta necesario “revertir el cambio dispuesto por el juez de primera instancia, de los lugares de votación en dicha sección, a fin de resguardar el derecho de los electores a conocer adecuadamente la ubicación de los establecimientos de votación y, de ese modo, promover la mayor participación electoral posible y mitigar el ausentismo”.

La Cámara Nacional Electoral también citó el artículo 77 del Código Electoral Nacional, que establece que los jueces electorales deben designar los lugares de votación con más de treinta días de anticipación a la fecha del comicio, y recordó que los cambios posteriores solo pueden realizarse por razones de fuerza mayor. Además, el tribunal hizo referencia a la Acordada 49/2020, que fija como criterio rector para la delimitación de circuitos electorales la existencia de locales de votación aptos y suficientes, ubicados en la mayor medida posible cerca de los domicilios de los votantes.

En el texto de la resolución, los jueces señalaron: “El cambio general del orden de los locales de votación de la sección electoral La Matanza, no puede valorarse sin considerar -al mismo tiempo- que se encuentra en trámite la modificación de los límites de los circuitos de esa jurisdicción, sin que haya sido aprobada su redelimitación para el corriente año”.

El tribunal consideró que la decisión del juez federal contradice la resolución previa de la Cámara, que había prohibido expresamente cualquier cambio de cartografía electoral antes de la finalización del proceso electoral nacional. Por ello, dispuso que los locales de votación utilizados en la elección nacional de 2023 deben mantener el mismo orden de prioridad, o asignárseles aquel que permita la mayor coincidencia posible entre los rangos de mesas de la elección anterior y los de la actual.

Y enfatiza la importancia de la previsibilidad y la transparencia en la organización de los comicios, y busca evitar que cambios intempestivos afecten la participación electoral. El tribunal concluyó que su decisión “es la que mejor resguarda el derecho de los electores a conocer adecuadamente la ubicación de los establecimientos de votación y, de ese modo, promueve en la mayor medida posible la participación electoral y busca mitigar el ausentismo electoral”.

Además, ordenó suspender la publicación de los locales incorrectamente asignados y garantizar la adecuada comunicación y difusión de los establecimientos definitivos a la ciudadanía y a las agrupaciones políticas.

La decisión llega en medio de una fuerte polémica por los cambios masivos en el padrón bonaerense, que según denunció la vicegobernadora Verónica Magario, afectaron al 80% de los votantes, con especial impacto en la Tercera Sección Electoral, a la que pertenece La Matanza.

A un mes de las elecciones, otros distritos pueden pedir la suspensión del nuevo padrón

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nro. RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

