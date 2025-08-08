Tocaron timbre, no abrieron y quisieron meterse a la casa en Olmos: la policía logró atraparlos

La Provincia reanuda hoy la paritaria con estatales y docentes, que esperan una oferta salarial
La Provincia reanuda hoy la paritaria con estatales y docentes, que esperan una oferta salarial
Una mamá junto a su hija de 13 años vivieron momentos de terror ayer por la tarde. Los agentes de la Comisaría Decimoquinta lograron atrapar a los delincuentes
Momentos de susto es lo que vivió una familia de la zona oeste de La Plata, cuando un grupo de al menos tres delincuentes intentó ingresar a robar a una casa pensando que no había nadie y luego la policía los terminó atrapando tras una rápida intervención en la localidad de Lisandro Olmos.
Todo sucedió durante la tarde de ayer, cuando una mamá junto a su hija de 13 años estaban adentro de su hogar. De repente, los delincuentes tocaron timbre, pero asustadas y por el frío, las mujeres decidieron no contestar, ni abrir la puerta. En ese momento, los delincuentes pensaron que no había nadie en el inmueble y comenzaron a querer ingresar. Allí, la menor junto a su mamá llamaron de inmediato al 911.
Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que la mujer también decidió comenzar a gritar y tocar la alarma al ver como querían ingresar por la puerta y su ventana. Allí, los malvivientes se dieron a la fuga corriendo por la calle 185.
En tanto, al lugar acudieron rápidamente agentes del GTO de la seccional Decimoquinta de Lisandro Olmos, que tiene jurisdicción en la zona y tras un amplio rastrillaje en la zona, los detuvieron en la calle 52 entre 185 y 186.
Por último, la caratula se tituló "Tentativa de Robo", donde intervino la UFI N° 07, Dra. V. Bravo, Dto. Judicial La Plata.
