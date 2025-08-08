Estudiantes vs Independiente Rivadavia.- Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores del Pincha

La Provincia reanuda hoy la paritaria con estatales y docentes, que esperan una oferta salarial
La Provincia reanuda hoy la paritaria con estatales y docentes, que esperan una oferta salarial
Facturas truchas en La Plata: la trama de un negocio con “montañas de dinero”
Avanza el partido de los gobernadores: definen candidatos en Provincia
Estudiantes lo ganó de principio a fin: un triunfo más que convincente ante Independiente Rivadavia
VIDEO. Gimnasia golpeó justo y sumó tres puntos vitales ante Godoy Cruz
Día Internacional del Orgasmo Femenino: una reivindicación del derecho de las mujeres a gozar del sexo
Música, teatro, shows y más: la agenda para este finde en La Plata
"Estrellas y Estrellados", hoy gratis con EL DIA: escándalos, farándula y la cartelera
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
"La actual esposa de Contardi era su carcelera": sorprendente revelación sobre el martirio de Prandi
Viernes con alerta amarilla por temperaturas bajas en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo el finde?
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números que salieron hoy en EL DIA
Banco Nación subió la tasa del plazo fijo: cuánto gano si deposito $3.000.000 por 30 días
Máximas imperfecciones: los deslices en las monarquías europeas
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 8 de agosto
Cómo es el plan de la Comuna para relocalizar a los manteros del Parque Saavedra, en medio de la renovación
Mondino durísima con Milei: “O no es muy inteligente o es corrupto”
Sandro, el nieto de Fidel Castro que es influencer y agita las redes en Cuba
Video y fotos | El desmonte de los durmientes de más de 50 años en La Plata
Justificados reclamos de usuarios al ferrocarril Roca por la terminal en Tolosa
Detuvieron a un joven con el teléfono del estudiante asesinado
Mueren 8 perritos por un incendio en una constructora de Los Hornos
Más de un centenar de científicos del mundo, reunidos en el Planetario
Prestadores de diálisis advierten por una crisis y deudas con el sector
Andrés Benitez Nella
Andrés Benitez Nella
Fabricio Pérez (8)
El juvenil extremo tuvo su noche soñada, con velocidad, personalidad y predisposición. Encaminó la victoria abriendo el marcador con una exquisita definición y dio la asistencia para el gol de González Pirez, con un buen centro en el tiro libre. Después tuvo posibilidades para convertir más goles. A sus 19 años, pide pista en el equipo
Alario desentonó y no aprovechó otra posibilidad (4)
Tras varios partidos, fue titular pero desaprobó en una noche en la que el equipo funcionó de buena manera. Fue a una velocidad distinta y no tuvo situaciones de cara al arco
Zunino no pasó sobresaltos y fue correcto en UNO (6)
El árbitro estuvo lejos de las polémicas y llevó de buena manera el partido. Fue justo a la hora de la toma de decisiones y llevó bien los pequeños momentos de tensión en el duelo
FERNANDO MUSLERA (7) Mostró seguridad en los pocos tiros que tuvo el rival y también en las pelotas paradas. En el penal, no tuvo responsabilidad.
ROMÁN GÓMEZ (6) Arrancó con algunas imprecisiones, pero después se impuso con carácter y buen juego. Mostró firmeza defensiva y tuvo buenas subidas.
LEANDRO GONZÁLEZ PIREZ (7) Completó otro buen partido, aportando seguridad y también prolijidad con la pelota. Marcó un golazo de cabeza.
FACUNDO RODRÍGUEZ (7) Correcto en el juego aéreo y también en los anticipos. Se empieza a entender bien con González Pirez.
GASTÓN BENEDETTI (5) Hasta la expulsión infantil, hizo un correcto partido con buenos pases filtrados y centros. Sin embargo, su increíble roja hizo sufrir al equipo.
TIAGO PALACIOS (7) De menor a mayor. Cuando se conectó, se mostró muy rápido y desequilibrante, ante una defensa a la que le costó frenarlo.
SANTIAGO ASCACIBAR (7) Impuso orden y elaboró juego en el mediocampo. Hizo un gran despliegue y hasta, por momentos, desbordó por las bandas.
MIKEL AMONDARAIN (6) En su primera titularidad, fue prolijo. Mostró mucha personalidad y firmeza en la marca, como así también prolijidad con la pelota.
CRISTIAN MEDINA (7) Muy rápido. Generó buenos contragolpes y fue uno de los conductores del equipo. Después se “multiplicó” por el mediocampo, en una noche ideal.
FABRICIO PÉREZ (8) Implacable. Convirtió el primer gol con una gran definición, se mostró picante por la banda derecha y hasta tuvo chance de marcar un tanto más. Además asistió a González Pirez con un buen centro.
LUCAS ALARIO (4) Desentonó. En una noche de puntos altos, se mostró lento y desconectado del equipo. Desperdició otra oportunidad de ganar consideración.
INGRESARON JOSÉ SOSA (6) Tuvo algunas buenas pinceladas.
EDWUIN CETRÉ (6) Entró rápido y tuvo alguna chance para marcar.
FACUNDO FARÍAS (5) No entró tan fino.
GUIDO CARRILLO (-) Si bien jugó poco, no desentonó.
SANTIAGO NÚÑEZ (-) Prolijo en lo poco que jugó.
