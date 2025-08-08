Estudiantes vs Independiente Rivadavia.- Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores del Pincha

Fabricio Pérez (8)

FERNANDO MUSLERA (7) Mostró seguridad en los pocos tiros que tuvo el rival y también en las pelotas paradas. En el penal, no tuvo responsabilidad.

ROMÁN GÓMEZ (6) Arrancó con algunas imprecisiones, pero después se impuso con carácter y buen juego. Mostró firmeza defensiva y tuvo buenas subidas.

LEANDRO GONZÁLEZ PIREZ (7) Completó otro buen partido, aportando seguridad y también prolijidad con la pelota. Marcó un golazo de cabeza.

FACUNDO RODRÍGUEZ (7) Correcto en el juego aéreo y también en los anticipos. Se empieza a entender bien con González Pirez.

GASTÓN BENEDETTI (5) Hasta la expulsión infantil, hizo un correcto partido con buenos pases filtrados y centros. Sin embargo, su increíble roja hizo sufrir al equipo.

TIAGO PALACIOS (7) De menor a mayor. Cuando se conectó, se mostró muy rápido y desequilibrante, ante una defensa a la que le costó frenarlo.

SANTIAGO ASCACIBAR (7) Impuso orden y elaboró juego en el mediocampo. Hizo un gran despliegue y hasta, por momentos, desbordó por las bandas.

MIKEL AMONDARAIN (6) En su primera titularidad, fue prolijo. Mostró mucha personalidad y firmeza en la marca, como así también prolijidad con la pelota.

CRISTIAN MEDINA (7) Muy rápido. Generó buenos contragolpes y fue uno de los conductores del equipo. Después se “multiplicó” por el mediocampo, en una noche ideal.

FABRICIO PÉREZ (8) Implacable. Convirtió el primer gol con una gran definición, se mostró picante por la banda derecha y hasta tuvo chance de marcar un tanto más. Además asistió a González Pirez con un buen centro.

LUCAS ALARIO (4) Desentonó. En una noche de puntos altos, se mostró lento y desconectado del equipo. Desperdició otra oportunidad de ganar consideración.

INGRESARON JOSÉ SOSA (6) Tuvo algunas buenas pinceladas.

EDWUIN CETRÉ (6) Entró rápido y tuvo alguna chance para marcar.

FACUNDO FARÍAS (5) No entró tan fino.

GUIDO CARRILLO (-) Si bien jugó poco, no desentonó.

SANTIAGO NÚÑEZ (-) Prolijo en lo poco que jugó.