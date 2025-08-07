El lunes pasado, comenzaron los trabajos con el desmonte de la vieja vía en el tramo que une a Tolosa con La Plata, a partir de la avenida 32.

Según de especificó, se trata de 2060 metros de vía doble que serán reemplazados. Los trabajos contemplan también la modernización de cuatro pasos peatonales y de los pasos a nivel de la avenida 38.

"Hacía 55 años que no se realizaba una renovación integral en este sector donde se reemplazarán los viejos durmientes de madera por otros de hormigón", indicaron desde Trenes Argentinos.

En total, la obra comprende 18 kilómetros de renovación de vías entre City Bell y La Plata

Como se anticipó, la interrupción del servicio hasta La Plata se extenderá hasta fin de agosto, por lo que la cabecera de la línea se trasladó a la Estación Tolosa.