Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo por 4 millones! Hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Video y fotos | El desmonte de los durmientes de más de 50 años en las vías del Roca en La Plata

Video y fotos | El desmonte de los durmientes de más de 50 años en las vías del Roca en La Plata
7 de Agosto de 2025 | 21:04

Escuchar esta nota

El lunes pasado, comenzaron los trabajos con el desmonte de la vieja vía en el tramo que une a Tolosa con La Plata, a partir de la avenida 32.

Según de especificó, se trata de 2060 metros de vía doble que serán reemplazados. Los trabajos contemplan también la modernización de cuatro pasos peatonales y de los pasos a nivel de la avenida 38.

"Hacía 55 años que no se realizaba una renovación integral en este sector donde se reemplazarán los viejos durmientes de madera por otros de hormigón", indicaron desde Trenes Argentinos.

En total, la obra comprende 18 kilómetros de renovación de vías entre City Bell y La Plata

Como se anticipó, la interrupción del servicio hasta La Plata se extenderá hasta fin de agosto, por lo que la cabecera de la línea se trasladó a la Estación Tolosa. 

 

LE PUEDE INTERESAR

Justicia en Primera: denuncias falsas y abuso sexual de docentes hacia alumnos

LE PUEDE INTERESAR

EN FOTOS | San Cayetano movilizó a La Plata: los fieles pidieron por paz, pan y trabajo en el templo de 44 y 30

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fundamental triunfo de Gimnasia ante Godoy Cruz 2 a 1 con Panaro como figura

La Cámara Nacional Electoral rechazó los cambios en el padrón en el principal distrito bonaerense

El infierno por una foto: la historia de una joven platense y la violencia sexual digital que la marcó para siempre

Con gol de Fabricio Pérez, Estudiantes ya vence a Independiente Rivadavia 1 a 0

¿Habrá oferta sobre la mesa? Paritarias bonaerenses: Provincia convocó nuevamente a los gremios

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata
+ Leidas

Con gol de Fabricio Pérez, Estudiantes ya vence a Independiente Rivadavia 1 a 0

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Fundamental triunfo de Gimnasia ante Godoy Cruz 2 a 1 con Panaro como figura

Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

VIDEO. Impactante incendio en una casa de La Plata

Gianluca Simeone, de jugador a representante a los 27 años: qué hay detrás del rotundo giro en su vida

VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes
Últimas noticias de La Ciudad

Justicia en Primera: denuncias falsas y abuso sexual de docentes hacia alumnos

EN FOTOS | San Cayetano movilizó a La Plata: los fieles pidieron por paz, pan y trabajo en el templo de 44 y 30

¿Habrá oferta sobre la mesa? Paritarias bonaerenses: Provincia convocó nuevamente a los gremios

Obras en escuelas de La Plata: licitaron la restauración de 120 establecimientos
Deportes
VIDEO. Estudiantes vs Independiente Rivadavia: Fabricio Pérez abrió el marcador en UNO
FOTOS Y VIDEO | Otra noche con fuerte respaldo al Barba Domínguez en UNO
"El objetivo es contagiar al hincha": Orfila destacó el trabajo del equipo y el cambio de mentalidad
Marcos Rojo aceptó la oferta y rescindió su vínculo con Boca: los detalles del acuerdo
Fundamental triunfo de Gimnasia ante Godoy Cruz 2 a 1 con Panaro como figura
Policiales
Restos humanos hallados junto a la casa de Cerati: el asesino sería un compañero de colegio
Crimen de Pablo Mieres en La Plata: detienen al segundo sospechoso con el celular de la víctima en su poder
VIDEO. Otra bandita de rompeportones en La Plata y el ataque a una cochera
Chocaron dos camiones en la autopista Rosario-Córdoba y murió uno de los conductores
El infierno por una foto: la historia de una joven platense y la violencia sexual digital que la marcó para siempre
Espectáculos
Fabián Cubero tajante con Nicole Neumann por sus hijas: “Es imposible, cada vez va a ser peor”
El inesperado elogio de Moria Casán a Mario Pergolini que descolocó al conductor: "No sé qué decirte"
Alex Caniggia, distanciado de Charlotte tras su reconciliación con Melody Luz: "La tengo bloqueada"
El abogado de Julieta Prandi pidió prisión preventiva para Claudio Contardi por abuso sexual
Murió Osvaldo Piro, la leyenda del tango, a los 88 años
Información General
Vamos, Manaos: de distribuir una marca que hizo feliz a Estudiantes al mundo del gin tonic
La fintech argentina Cocos revoluciona el mundo financiero: compra un banco
WhatsApp planea una actualización que será clave para millones de usuarios
Exceso de pantallas: favorecería enfermedades en chicos
Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla