La Provincia reanuda hoy la paritaria con estatales y docentes, que esperan una oferta salarial
Facturas truchas en La Plata: la trama de un negocio con “montañas de dinero”
Avanza el partido de los gobernadores: definen candidatos en Provincia
Estudiantes lo ganó de principio a fin: un triunfo más que convincente ante Independiente Rivadavia
VIDEO. Gimnasia golpeó justo y sumó tres puntos vitales ante Godoy Cruz
Día Internacional del Orgasmo Femenino: una reivindicación del derecho de las mujeres a gozar del sexo
Música, teatro, shows y más: la agenda para este finde en La Plata
"Estrellas y Estrellados", hoy gratis con EL DIA: escándalos, farándula y la cartelera
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
"La actual esposa de Contardi era su carcelera": sorprendente revelación sobre el martirio de Prandi
A 51 años de la renuncia de Nixon: el día que el escándalo Watergate derrumbó a un presidente
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números que salieron hoy en EL DIA
Viernes con alerta amarilla por temperaturas bajas en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo el finde?
Banco Nación subió la tasa del plazo fijo: cuánto gano si deposito $3.000.000 por 30 días
Máximas imperfecciones: los deslices en las monarquías europeas
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 8 de agosto
Cómo es el plan de la Comuna para relocalizar a los manteros del Parque Saavedra, en medio de la renovación
Tocaron timbre, no abrieron y quisieron meterse a la casa en Olmos: la policía logró atraparlos
Mondino durísima con Milei: “O no es muy inteligente o es corrupto”
Sandro, el nieto de Fidel Castro que es influencer y agita las redes en Cuba
Video y fotos | El desmonte de los durmientes de más de 50 años en La Plata
Justificados reclamos de usuarios al ferrocarril Roca por la terminal en Tolosa
Detuvieron a un joven con el teléfono del estudiante asesinado
Mueren 8 perritos por un incendio en una constructora de Los Hornos
Lucas Finochio
Manuel Panaro (8)
Fue el jugador distinto de Gimnasia en la tarde de Mendoza. Desbordo correctamente por el sector izquierdo. A su vez, por momentos logró desdoblar la marca de los defensores bodegueros. De esta forma, fue como asistió a Marcelo Torres en el segundo gol del Lobo. Además, siempre estuvo parado en el lugar correcto, y así fue como convirtió el primero
Briasco, un partido lejos del área y de espaldas al arco (5)
Norberto Briasco completó los 90 minutos, pero no tuvo una tarde desequilibrante como en otras oportunidades. Estuvo lejos del área y de espaldas al arco. Además, lento en el traslado de la pelota
Pablo Echavarría sin sobresaltos, y buen manejo (5)
Pablo Echavaría no tuvo mayores inconvenientes en desempeñar su trabajo, dejó jugar cuando el partido lo ameritaba. A pesar de esto, tuvo la amarilla fácil en situaciones que no necesarias.
NELSON INSFRÁN (6) Dominó por completo su área, respondió cuando el equipo lo necesitó y fue notoria su seguridad. Poca responsabilidad en el gol, lo perjudicó el desvío.
JUAN PINTADO (6) Tuvo un partido regular, pero no logró poner en juego su poderío ofensivo. No desplegó los desbordes.
RENZO GIAMPAOLI (6) Tuvo un corte formidable en defensa, y lo siguió haciendo durante el partido. Fue clave en los despejes.
GASTÓN SUSO (6) De arriba fue monumental. Se encargó de ordenar el sector defensivo. Atento y certero en la marca.
JUAN VILLALBA (6) Preciso en los cierres defensivos, en el mano a mano, como en el retroceso. Buena labor en el ataque, tuvo un tiro mansito.
JEREMÍAS MERLO (6) Ocupó el rol de velocista. Ayudó en defensa e intentó desequilibrar en la ofensiva. Fue clave en el gol de Panaro.
MATEO SEOANE (5) Buscó ser el eje del mediocampo, pero no logró ser ese conector. A pesar de esto, aportó en la marca, aunque le costó en el traslado de la pelota.
N. GARAYALDE (6) Tuvo imprecisiones en la primera mitad. Además, en algunas ocasiones le desdoblaron la marca, pero mostró su intensidad en el retroceso, y participó en el segundo gol.
MANUEL PANARO (8) Desniveló en el ataque, y así fue que asistió en el segundo gol. Además fue el autor del primero. De lo mejor del equipo, y el más desequilibrante.
MARCELO TORRES (7) Las pelotas que le llegaron las hizo valer, como en el segundo gol de la tarde. Con el pasar de los minutos se notó el cansancio. Por eso se dio su salida.
N. BRIASCO (5) Jugó de espaldas al arco, y lejos del área rival. Hizo más lento el juego cuando quiso ser el encargado de trasladar el balón.
INGRESARON GERMÁN CONTI (5) Intermitente, tuvo algunos despejes pero no un mayor trabajo.
A. PIEDRAHITA (5) Ingresó para ser el refresco que el equipo necesitaba. Tuvo pequeños momentos electrizantes.
AUGUSTO MAX (-) Ingresó para contener en el mediocampo. Jugó pocos minutos no califica.
B. MERLINI (-) Poco contacto con la pelota, jugó menos de quince minutos, no califica.
F. CORBALÁN (-) Ingresó en el cierre del encuentro. No califica.
PROMEDIO 5,92
