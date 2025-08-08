Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Godoy Cruz

Lucas Finochio
Lucas Finochio

8 de Agosto de 2025 | 03:57
Manuel Panaro (8)

Fue el jugador distinto de Gimnasia en la tarde de Mendoza. Desbordo correctamente por el sector izquierdo. A su vez, por momentos logró desdoblar la marca de los defensores bodegueros. De esta forma, fue como asistió a Marcelo Torres en el segundo gol del Lobo. Además, siempre estuvo parado en el lugar correcto, y así fue como convirtió el primero

Briasco, un partido lejos del área y de espaldas al arco (5)

Norberto Briasco completó los 90 minutos, pero no tuvo una tarde desequilibrante como en otras oportunidades. Estuvo lejos del área y de espaldas al arco. Además, lento en el traslado de la pelota

Pablo Echavarría sin sobresaltos, y buen manejo (5)

Pablo Echavaría no tuvo mayores inconvenientes en desempeñar su trabajo, dejó jugar cuando el partido lo ameritaba. A pesar de esto, tuvo la amarilla fácil en situaciones que no necesarias.

NELSON INSFRÁN (6) Dominó por completo su área, respondió cuando el equipo lo necesitó y fue notoria su seguridad. Poca responsabilidad en el gol, lo perjudicó el desvío.

JUAN PINTADO (6) Tuvo un partido regular, pero no logró poner en juego su poderío ofensivo. No desplegó los desbordes.

RENZO GIAMPAOLI (6) Tuvo un corte formidable en defensa, y lo siguió haciendo durante el partido. Fue clave en los despejes.

GASTÓN SUSO (6) De arriba fue monumental. Se encargó de ordenar el sector defensivo. Atento y certero en la marca.

JUAN VILLALBA (6) Preciso en los cierres defensivos, en el mano a mano, como en el retroceso. Buena labor en el ataque, tuvo un tiro mansito.

JEREMÍAS MERLO (6) Ocupó el rol de velocista. Ayudó en defensa e intentó desequilibrar en la ofensiva. Fue clave en el gol de Panaro.

MATEO SEOANE (5) Buscó ser el eje del mediocampo, pero no logró ser ese conector. A pesar de esto, aportó en la marca, aunque le costó en el traslado de la pelota.

N. GARAYALDE (6) Tuvo imprecisiones en la primera mitad. Además, en algunas ocasiones le desdoblaron la marca, pero mostró su intensidad en el retroceso, y participó en el segundo gol.

MANUEL PANARO (8) Desniveló en el ataque, y así fue que asistió en el segundo gol. Además fue el autor del primero. De lo mejor del equipo, y el más desequilibrante.

MARCELO TORRES (7) Las pelotas que le llegaron las hizo valer, como en el segundo gol de la tarde. Con el pasar de los minutos se notó el cansancio. Por eso se dio su salida.

N. BRIASCO (5) Jugó de espaldas al arco, y lejos del área rival. Hizo más lento el juego cuando quiso ser el encargado de trasladar el balón.

INGRESARON GERMÁN CONTI (5) Intermitente, tuvo algunos despejes pero no un mayor trabajo.

A. PIEDRAHITA (5) Ingresó para ser el refresco que el equipo necesitaba. Tuvo pequeños momentos electrizantes.

AUGUSTO MAX (-) Ingresó para contener en el mediocampo. Jugó pocos minutos no califica.

B. MERLINI (-) Poco contacto con la pelota, jugó menos de quince minutos, no califica.

F. CORBALÁN (-) Ingresó en el cierre del encuentro. No califica.

PROMEDIO 5,92

 

 

 

 

 

 

 

