Video aterrador: el fantasma de Huracán que mantiene en vilo a un empleado del club

"Son como las once de la noche y es la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda. No sé qué está pasando, pero lo quiero grabar ahora para que después lo vea la gente. Esto nunca me pasó y lo quería grabar. Estoy podrido, la concha de la lora. "La C... de la lora. Cómo puede ser que no haya nada. Tercera vez que entro y no veo nadaDios, la p... que te pario. La p... que te pario", se escucha decir a un empleado de Huracán que filma una extraña situación en el vestuario del Tomás A. Ducó.

Las puertas se golpean y se oyen ruidos pero no aparece nadie. De terror.

Si bien las explicaciones no fueron encontradas por este empleado de seguridad, en un momento del video se puede observar el paso rápido una sombra. ¿Es un fantasma?.